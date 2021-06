Huawei e Stocard abilitano i pagamenti NFC in Europa

Huawei AppGallery ha annunciato il lancio dei pagamenti NFC (Near Field Communication) in Europa grazie alla collaborazione con Stocard, il principale portafoglio mobile europeo. Dopo il successo della partnership per la gestione delle carte fedeltà, Stocard e Huawei AppGallery annunciano l’integrazione dei pagamenti NFC nelle funzionalità Huawei Mobile Services (HMS) Core, consentendo pagamenti senza contatto su smartphone Huawei.

Gli utenti di smartphone Huawei in Italia, Germania Francia, Paesi Bassi e Regno Unito possono ora effettuare pagamenti contactless tramite smartphone senza dover portare con sé carte fisiche. Oltre a ridurre l’ingombro del portafoglio, l’introduzione dei pagamenti NFC offre agli utenti di smartphone Huawei un facile accesso a tessere e voucher, rendendo la raccolta dei punti fedeltà ancora più semplice. Ulteriori sconti, coupon e volantini saranno disponibili tramite l’app su qualsiasi tipologia di prodotto, dai biglietti aerei alle carte regalo dei numerosi rivenditori partecipanti tra i quali Tchibo MediaMarkt, Douglas, IKEA e altri.

Avendo un bacino di 60 milioni di utenti, Stocard ha scelto di migliorare ulteriormente i propri servizi attraverso l’integrazione in HMS Core. I clienti Stocard in Europa possono utilizzare l’app disponibile su Huawei AppGallery per ricaricare il proprio conto o carta prepagata ed effettuare transazioni presso qualsiasi punto di accettazione Mastercard.

«In Huawei, amiamo supportare i nostri partner in modo che possano offrire ai propri clienti un servizio più competitivo, sia attraverso il miglioramento delle app che con il supporto allo sviluppo del business» dichiara Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei Consumer Business Group Italia. «La nostra massima priorità è continuare a offrire ai nostri partner la tecnologia e i servizi di cui hanno bisogno per fornire la migliore esperienza possibile ai loro clienti».

