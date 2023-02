Lexar H31 è l’hub 7-in-1 con uscita USB-C da 87 Watt

C’è un nuovo hub USB-C in casa Lexar: si tratta del modello H31, una workstation portatile che mette a disposizione sette prese diverse occupando una sola USB-C e con la duplice capacità di far da ponte per l’alimentazione.

Se infatti si collega ad una delle prese USB-C del computer, nel caso dei MacBook dove c’è soltanto una sola di queste prese il problema sarebbe non poter caricare o mantenere l’alimentazione alla macchina mentre si sfruttano le prese aggiuntive dell’hub. Questo modello invece rimette in gioco una presa USB-C che può assorbire fino a 100 Watt e ne rilascia poi 87 dal connettore USB-C collegato al portatile, consentendo quindi di godere del meglio dei due mondi, ovvero prese aggiuntive e macchina sempre carica.

Le porte

A quel punto l’utente ha a disposizione altri sei ingressi per i più svariati usi, ovvero un’uscita HDMI 2.0 dove poter collegare un monitor con risoluzione fino a 4K e 60 Hz, tre porte USB-A 3.2 per chiavette e dischi esterni che supportano velocità di trasferimento fino a 5 Gbps in modo da poter spostare rapidamente foto, video e film in pochi secondi, un lettore di schede SD e uno per le più piccole microSD, entrambi capaci di raggiungere una velocità di trasferimento dati pari a 170 MB/s.

Per finire, ha degli ingombri piuttosto contenuti (misura 12 x 4 x 1,3 centimetri) e il cavetto con spina USB-C è lungo 15 centimetri, in modo da garantire una buona flessibilità per collegarlo facilmente in diversi contesti.

Solo qualità

Come gli altri prodotti dell’azienda, che produce lettori e schede di memoria da oltre vent’anni, anche questo hub – spiega Lexar – è stato sottoposto a test rigorosi nei Lexar Quality Labs, strutture con oltre 1.100 dispositivi digitali dove si mettono alla prova prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità fino a che non si raggiungono gli obiettivi prefissati.

Quanto costa e dove comprare

Il nuovo hub Lexar H31 è distribuito in Italia da Nital SpA ed è disponibile nei principali negozi al dettaglio ed e-tail al prezzo di 49,90 €. Lo trovate anche su Amazon, dove al momento è scontato a 32,99 €.