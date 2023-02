Tesla richiama migliaia di auto per gli incidenti di autopilot beta

La National Highway Traffic Safety Administration USA (NHTA) ha annunciato che Tesla sta richiamando quasi 363.000 dei suoi veicoli perché il software Full Self-Driving potrebbe causare incidenti. In particolare, NHTSA cita il rischio di “superare i limiti di velocità o viaggiare attraversare gli incroci in modo non conforme al codice o aumentare il rischio di un incidente”.

In tutto, il richiamo ha un impatto su 362.758 veicoli che, secondo l’annuncio, includono veicoli Model S 2016-2023, Model X, Modelo 3 2017-2023 e Model Y 2020-2023 dotati di software Full Self-Driving Beta (FSD Beta).

NHTA ha inizialmente avviato la sua indagine sul tanto pubblicizzato sistema Full Self-Driving di Tesla nell’agosto 2021 dopo incidenti stradali fatali e terrificanti post sui social media che hanno documentato il comportamento anomalo del software. Inizialmente si è trattato solo un’analisi ingegneristica, ma nello lo scorso giugno, l’agenzia ha aggiornato l’indagine, allargandola ai difetti del sistema.

“Stiamo investendo molte risorse”, ha detto ai giornalisti il capo della NHTSA Ann Carlson:

Le risorse richiedono molte competenze tecniche, in realtà qualche novità legale e quindi ci stiamo muovendo il più velocemente possibile, ma vogliamo anche stare attenti e assicurarci di avere tutte le informazioni di cui abbiamo bisogno

Tesla rilascerà un aggiornamento Over the Air gratuitamente ai suoi clienti per correggere il problema, riferisce Reuters. Questo richiamo segue un copione di azioni correttive simili intraprese per tutto l’anno 2022, che ha rimediato a problemi verificatisi con le luci posteriori e i sistemi di infotainment, mentre altri aggiustamenti progressivi hanno riguardato il surriscaldamento, gli avvisi acustici delle cinture di sicurezza, e altro ancora.

Su macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioni per auto e mobilità smart nella nostra sezione ViaggiareSmart, mentre gli articoli che parlano di Elon Musk sono disponibili da questa pagina. Infine, per tutti gli articoli su Tesla il link da seguire è direttamente questo.