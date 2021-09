Lexar JumpDrive M45 è la chiavetta USB con stile e prestazioni

Nital S.p.A., distributore dei prodotti a marchio Lexar in Italia, presenta JumpDrive M45, la memoria flash USB 3.1 che si contraddistingue per stile e prestazioni elevate. La finitura in metallo conferisce un design elegante e funge da copertura protettiva e durevole nel tempo e, grazie alla velocità di trasferimento USB 3.1 che arriva fino a 250 MB al secondo in lettura, è possibile spostare rapidamente file, foto e video in pochissimo tempo.

Disponibile nelle capacità di 32GB e 64GB, questa unità dispone di una soluzione software di sicurezza per proteggere i file e tenerli sempre al sicuro. Le chiavette della serie JumpDrive M45 sono dotate infatti di un sistema di crittografia AES a 256 bit che evita che i file più importanti vengano corrotti, persi o cancellati.

È possibile anche creare con facilità un’area nascosta protetta da password in grado di criptare automaticamente i dati. Per la massima tranquillità, poi, i file cancellati dall’area protetta sono eliminati in sicurezza e in via definitiva e non possono essere recuperati.

Lexar JumpDrive M45 è retrocompatibile con i dispositivi USB 3.0 e 2.0, offrendo così una maggiore versatilità; pensata apposta per garantire una grande comodità d’uso, è stata dotata di un pratico anello per portachiavi, così è possibile averla sempre con sé.

Tutti i design di prodotto Lexar sono sottoposti a test e controlli approfonditi nei laboratori di qualità Lexar, strutture con più di 1.100 dispositivi digitali, per garantire prestazioni, qualità, compatibilità e affidabilità. Queste chiavette di memoria sono compatibili con Mac e PC e sono coperte da garanzia di 5 anni.

JumpDrive M45 è disponibile ai prezzi indicativi al pubblico di 17,50 euro per il modello da 32GB e 28,90 euro per la versione da 64GB.

Sempre da Lexar per gli utenti che devono registrare grandi quantità di foto e video, anche in 4K, c’è la schedina SDXC UHS-I Professional 1066x di cui abbiamo parlato in questo articolo.