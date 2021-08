Climatizzatori e purificatori d’aria LG pronti per Alexa

Ottenere comfort climatico e comodità d’utilizzo é ancora più semplice grazie ai comandi vocali impartiti agli smart speaker: LG Electronics (LG) ha annunciato la compatibilità di climatizzatori, purificatori d’aria e sistemi HVAC con Amazon Alexa. Dotati di tecnologia Wi-Fi integrata e già compatibili con Google Assistant, i prodotti per la climatizzazione di LG rendono la casa ancora più smart grazie a comandi vocali semplici e comodi da utilizzare.

Grazie a ThinQ, infatti, la piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale di LG compatibile con Intelligenze Artificiali di terze parti, gli elettrodomestici di questo produttore possono essere gestiti dialogando con gli smart speaker presenti in casa o utilizzando l’app per smartphone LG ThinQ.

«Alexa qual è la temperatura impostata sul climatizzatore?» oppure «Alexa accendi il purificatore d’aria» sono solo alcuni esempi dei comandi vocali che possono essere impartiti attraverso gli smart speaker di Amazon, quando si è impegnati in altre attività o semplicemente non ci si vuole alzare dal divano. Grazie ai comandi vocali è possibile accendere e spegnere i purificatori d’aria, mentre per i climatizzatori, oltre a comandare l’accensione e lo spegnimento dell’unità, si può controllare anche la temperatura attuale della stanza e modificarla secondo le proprie esigenze, oltre che impostare la velocità di ventilazione e la modalità operativa.

Disponibile per Android e iOS, l’app LG ThinQ permette inoltre di tenere sotto controllo la temperatura di casa in modo intelligente anche da smartphone. Tramite l’app è possibile selezionare anche funzionalità avanzate, come ad esempio impostare il timer di accensione o spegnimento, così come configurare la programmazione giornaliera e settimanale. La funzione di monitoraggio dei consumi permette inoltre di visualizzare l’andamento settimanale e mensile e il tempo di funzionamento sia dei climatizzatori sia dei purificatori d’aria.

