Klipsch T5 II, gli auricolari top si comandano muovendo la testa

Klipsch celebra il suo 75° anniversario e riserva una sorpresa per gli utenti che ricercano tecnologia di ultima generazione e design confortevole, introducendo gli auricolari Klipsch T5 II True Wireless ANC anche in versione McLaren Edition. Si tratta di auricolari true wireless dalle alte prestazioni, dotati di Intelligenza Articifiale e tecnologia ANC (cancellazione attiva del rumore) in un design progettato per il massimo comfort.

Gli auricolari Klipsch T5 II True Wireless ANC garantiscono una esperienza di ascolto in totale libertà e sono dotati di Intelligenza Artificiale supportata da Bragi che permette di attivare i comandi con semplici movimenti della testa.

La cancellazione del rumore a doppio microfono utilizza sia sensori rivolti all’esterno che davanti all’auricolare per la massima cancellazione del rumore di fondo. Il sistema operativo integrato Bragi con intelligenza artificiale incorporata, consente di avere le mani completamente libere grazie al controllo dei comandi attraverso i movimenti della testa. Con Bragi Moves, accettare le chiamate è facile semplicemente annuendo con la testa. Questo sistema operativo può essere costantemente aggiornato per implementare nuove funzioni nel corso del tempo.

La tecnologia Dirac HD Sound integrata ottimizza le prestazioni audio in digitale per un suono più chiaro, pulito e bilanciato.

Ricarica in modalità wireless utilizzando qualsiasi pad di ricarica compatibile con Qi o utilizzando il cavo USB-C incluso.

Fino a 7 ore di durata della batteria (5 ore con ANC attivo), 21 ore con la custodia di ricarica (15 ore con ANC)

In qualità di partner ufficiale di cuffie e dispositivi audio portatili del team McLaren di Formula 1, Klipsch ha anche realizzato gli auricolari T5 II True Wireless ANC McLaren Edition. Questa versione McLaren è caratterizzata dal color papaia tipico della McLaren, da inserti in fibra di carbonio e da una custodia che esternamente riprende il motivo del battistrada del pneumatico da corsa intermedio di Formula 1.

Per la ricarica si utilizza il pad di ricarica wireless a doppia posizione incluso nella confezione, o si può utilizzare qualsiasi pad di ricarica compatibile con Qi o utilizzando il cavo USB-C incluso. Il costruttore dichiara che grazie alla tecnologia di ricarica wireless NuCurrent, gli auricolari T5 II True Wireless ANC McLaren Edition si ricaricano due volte più velocemente di qualsiasi altro modello sul mercato.

Tutti i modelli di auricolari Klipsch True Wireless sono compatibili con l’App Klipsch Connect, disponibile per dispositivi iOS e Android) in otto lingue, che permette agli utenti di effettuare aggiornamenti, regolazioni EQ, accedere alla guida rapida e risoluzione dei problemi, rilevare lo stato della batteria del dispositivo e gestire le impostazioni di cancellazione del rumore.

Klipsch T5 II True Wireless ANC saranno disponibili da settembre nei colori rame, canna di fucile o argento al prezzo consigliato al pubblico di 349,00 euro, mentre la versione McLaren al prezzo di 439 euro sempre da settembre. I modelli precedenti e diversi altri dispositivi audio e speaker Klipsch sono disponibili da questa pagina di Amazon.

Tutti gli articoli di macitynet che parlano di accessori audio sono disponibili da questa pagina.