LG conferma la vendita di iPhone nei suoi store in Corea del Sud

LG Electronics comincerà a vendere gli iPhone nei suoi store in Corea del Sud. L’indiscrezione era circolata poche settimane addietro e ora c’è la conferma.

Resistenze erano state inizialmente espresse da alcuni distributori locali per un’azione considerata potenzialmente come una violazione di un accordo che impedisce comportamenti anticoncorrenziali tra LG e Samsung. Nel 2018, le due aziende sudcoreane hanno concordato di vendere nei propri negozi soltanto telefoni con i rispettivi brand e non quelli di altri produttori, allo scopo di non fare concorrenza a piccoli distributori nel settore della telefonia.

Ad aprile di quest’anno, LG ha annunciato la chiusura della propria divisione di telefonia a livello globale, decidendo di focalizzare maggiori risorse in altre aree. Poiché l’azienda non produce e vende più telefoni con il suo marchio può ora vendere smartphone di altri produttori nei suoi negozi al dettaglio.

L’associazione che in Corea de Sud rappresenta i piccoli distributori riferisce di avere siglato un nuovo contratto con LG che permette all’azienda sudcoreana di vendere telefoni di un diverso brand.

LG dovrebbe cominciare a vendere gli iPhone nei propri negozi a partire da agosto. Negli store si troveranno non solo gli iPhone ma anche altri prodotti di Apple, inclusi gli Apple Watch.

ZDNet riferisce che LG vanta attualmente 400 negozi in Corea del Sud. L’offerta dei prodotti della Mela sarà un punto a favore in più rispetto ai negozi di Samsung. I negozi delle due aziende sudcoreane da sempre si contendono i clienti a suon di offerte e promozioni varie.

Da maggio, Apple e Samsung, in collaborazione con operatori di telefonia locali, hanno iniziato a offrire sconti agli utenti che restituivano i loro smartphone LG per passare ad iPhone o Galaxy.

Secondo una ricerca di Counterpoint, in Corea del Sud Samsung vanta il 65% di market share, Apple il 20% e LG il 13%.

Come accennato, l’uscita dalla produzione e dalla vendita di smartphone permetterà a LG di focalizzarsi su settori quali i veicoli elettrici, l’IoT e le soluzioni B2B insieme a piattaforme e servizi.