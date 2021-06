Apple tratta per vendere iPhone nei negozi LG Best Shop

I punti vendita LG Best Shop smetteranno presto di vendere gli smartphone a marchio LG, non appena l’azienda uscirà definitivamente dal mercato mobile, ma i negozi potrebbero non chiudere, anzi: secondo le anticipazioni sembra che Apple e LG stiano ora negoziando per iniziare a vendere iPhone.

L’accordo per la catena dei 400 negozi a marchio LG dovrebbe estendersi alla vendita di iPad e Apple Watch, anche se escluderà specificamente i Mac. LG, almeno fino a pochi mesi fa, ha prodotto una gamma di smartphone Android, anche se a livello commerciale ha beneficiato solo delle vendite dei dispositivi di fascia bassa, dovendo lottare per competere nei settori di fascia media e premium. Ci sono stati segnali di crescente disperazione quando l’azienda ha lanciato o pianificato concept di nicchia, come il phablet curvo e lo smartphone arrotolabile.

E così, BusinessKorea riporta la voce circolata via Twitter, secondo la quale circa 400 negozi di LG in Corea del Sud potrebbero ospitare iPhone, iPad e Apple Watch. I prodotti Apple verrebbero presentati al posto degli smartphone LG, considerando che la produzione di smartphone LG è cessata a maggio, anche se i modelli esistenti continueranno a essere venduti fino alla fine di luglio. Ciò lascerà l’azienda con centinaia di negozi e nessun telefono da vendere.

Secondo quanto riferito, le due società stanno discutendo sulla creazione di corner Apple, separati all’interno dei negozi, e gestiti direttamente da dipendenti Apple, o che consentano ai dipendenti di LG Best Shop di vendere prodotti Apple, dopo che LG Electronics ne avrà acquisito il diritto alla vendita. Le due parti devono ancora decidere quando inizierà la collaborazione e la vendita di iPhone, ma alcuni esperti di mercato prevedono che ci vorrà ancora un po’ di tempo, almeno dopo la fine di luglio, quando LG Electronics si ritirerà completamente dal business degli smartphone.

Tuttavia, secondo quanto riferito, entrambe le parti sono divise sulla vendita di notebook e desktop Apple presso gli store LG Best Shop. Mentre Apple vorrebbe rendere disponibili i suoi laptop MacBook, LG Electronics rifiuta di accettare la richiesta di Apple in quanto vende i propri laptop della serie Gram. Di conseguenza sembra che i negozi LG Best Shop non venderanno computer desktop Apple come iMac e Mac Pro, né i portatili di Cupertino.

LG ha confermato che le aziende sono in trattative, ma ha affermato che nulla è stato ancora deciso. A giugno LG ha presentato i proiettori CineBeam 4K e anche i suoi primi elettrodomestici personalizzabili.