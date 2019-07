Nuovo UltraFine 5K di LG, compatibile anche con iPad Pro: 1399 € sull’Apple Store

Apple ha aggiunto nel suo store online in nuovo display UltraFine 5K di LG, monitor che sostituisce il precedente modello Ultrafine non più in vendita da maggio.

Il nuovo LG UltraFine 5K vanta una risoluzione di 5120 x 2880 pixel e gamma cromatica P3. Un unico cavo Thunderbolt 3 (incluso) è in grado di ricaricare il MacBook Pro con porte Thunderbolt 3 (USB-C), e le tre porte USB‑C downstream (da 5 Gbps) permettono di connettere e alimentare anche altri dispositivi e accessori compatibili.

Il monitor integra altoparlanti stereo, videocamera e microfono. Il pannello è un IPS da 27″, ampia gamma cromatica P3 e luminosità di 500 nit. Ha oltre 14,7 milioni di pixel: il 77% in più rispetto a un normale schermo UHD 4K.

Apple lo indica come ideale per l’editing di foto e video, con spazio in in abbondanza per tenere aperte finestre e strumenti. Il monitor puà essere collegato al proprio MacBook Pro o MacBook Air tramite il cavo Thunderbolt 3 ma anche a MacBook o iPad Pro tramite il cavo USB-C incluso. Questa è una vera novità perché in precedenza questo display era solo compatibile con Thunderbolt.

Fornisce fino a 94W di corrente per ricaricare il notebook o l’iPad. Il display è automaticamente riconosciuto da macOS e da qui è possibile controllare il volume e la luminosità dello schermo 5K senza bisogno di tasti dedicati sul monitor.

Il nuovo monitor LG UltraFine 5K è in vendita sullo store online di Apple a 1399,00 euro IVA inclusa.

Sullo store online di Apple è in vendita anche il Monitor LG UltraFine 4K. Queato modello da 23,7″ offre risoluzione di 3840×2160 pixel. Anche queato include un unico cavo Thunderbolt 3 per collegare il proprio MacBook Pro o MacBook Air con porte Thunderbolt 3 (attacco USB‑C fornendo fino a 85W per ricaricarlo. Il 4K ha due porte Thunderbolt 3 (USB-C), ed è possibile usarne una per collegare un altro schermo 4K. Le tre porte USB‑C downstream (da 5 Gbps) consentono di connettere e alimentare altri dispositivi e accessori compatibili. Sono integrati altoplarnanti e il pannelo è un IPS con ampia gamma cromatica P3 e una luminosità di 500 cd/m². Il sostengo regolabile e removibile permette di impostare il display in vari modi. Il monitor LG UltraFine 4K è in vendita a 749,00 euro sull’Apple Store online.