Nat Brown, l’inventore di Xbox ora lavora in Apple

Dopo un periodo di quattro anni a Valve, Nat Brown il co-creatore di Xbox, è ora un uomo Apple. Lo si apprende da Twitter in un messaggio in chi spiega che si concentrerà su tutte le applicazioni della grafica e lavorerà con gli sviluppatori che utilizzano la grafica su piattaforme Apple.

Prima di entrare in Apple, Brown ha lavorato come ingegnere nel team VR di Valve, che è stato praticamente sciolto all’inizio di quest’anno. Prima di approdare a Valve, Brown è stato uno dei primi ingegneri a unirsi al progetto Xbox nel 1999, divenendone suo co-creatore.

Nel 2013 ha condiviso un post sul suo blog sostenendo che Apple TV aveva il potenziale per distruggere i giochi su console grazie al suo supporto di app di terze parti. Microsoft e altre piattaforme di gioco ora supportano i giochi indie, ma all’epoca Brown sosteneva che Apple avrebbe potuto letteralmente “uccidere” Playstation e Xbox introducendo un ecosistema di giochi per Apple TV. Queste le parole che Brown dedico ad Apple TV nel 2013:

Se sceglie di farlo, Apple ucciderà Playstation, Wii-U e xBox. Ho già fatto un sacco di soldi su iOS – sarò il primo a scrivere app per Apple-TV quando potrò, e so che farò soldi. Forse una Apple-TV “con capacità di console” non costerà 99 dollari, forse 199 dollari e altri 79 per un controller

Apple non lo ha fatto nel 2013, ma in seguito ha aperto Apple TV ad app e giochi con un app store dedicato . Sfortunatamente, l’ App Store di Apple TV non è stato in grado di uccidere le console. Non è detto che non lo diventerà grazie al prossimo servizio di giochi in abbonamento Apple Arcade.

Non è chiaro su quali applicazioni grafiche specifiche lavorerà Brown i quel di Apple, e non è noto se si unirà al gruppo AR / VR di Cupertino. Di certo si tratta di un acquisto importante per la società della Mela.

A questo indirizzo una guida sui migliori accessori per Apple TV, anche quelli che servono a trasformarla in una vera console da gioco.