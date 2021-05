Windows 10 Pro a 7,06€ con software antivirus gratis su BZFuture

Due al prezzo di…quasi niente: su BZFuture torna la promozione con cui è possibile acquistare la chiave software di un antivirus e contemporeaneamente ricevere gratis la licenza completa per Windows 10 Pro spendendo davvero poco. I prezzi infatti partono da 7,06 euro.

A questo prezzo ad esempio comprate la licenza annuale di Panda Dome Essential, che sul sito ufficiale normalmente costa 34,99 euro. Si tratta di un software antivirus che include un firewall per i dispositivi Windows, una VPN per navigare in completo anonimato (150 MB al giorno), una protezione WiFi contro gli hacker e la possibilità di effettuare la scansione dei dispositivi esterni, come un disco o una penna USB collegati al computer.

In alternativa si può ottenere la licenza per Windows 10 Pro acquistando l’abbonamento annuale di McAfee Antivirus a 11,17 euro. Anche qui il risparmio è notevole: il solo antivirus costa 44,95 euro l’anno. Oltre all’antivirus questo software include un sistema di ottimizzazione delle prestazioni che di fatto va a bloccare la riproduzione automatica sui siti web e riduce al minimo l’utilizzo della larghezza di banda; un firewall per proteggere la rete domestica; un gestore per le password; il blocco automatico dei siti web ritenuti pericolosi; il software McAfee Shredder che va ad eliminare completamente i file confidenziali per evitare che vengano lasciate tracce online e l’archiviazione dei file con crittografia AES a 256 bit.

Potete scegliere anche il pacchetto McAfee Internet Security, oppure l’abbonamento semestrale a Kaspersky Internet Security, o ancora un anno di Avira Internet Security Suite. Se invece l’antivirus non vi interessa c’è sempre il pacchetto Office 2016 Professional Plus che, insieme alla licenza Windows 10 Pro, costa quasi 30 euro.

Va ricordato che qui non ci sono costi di spedizione: il prezzo di offerta è quello finale per l’utente, che riceverà per email i link per il download dei pacchetti e le chiavi di licenza per attivare Windows e l’abbonamento selezionato in fase di acquisto. Di seguito vi mostriamo l’elenco delle promozioni attualmente in corso.