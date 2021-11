LIGE 2021, lo smartwatch dal look classico praticamente regalato a 24 euro

Se per voi è arrivato il momento di acquistare uno smartwatch, che sia bello alla vista, funzionale e che abbia un look classico, con la cassa rotonda, allora questo LIGE 2021 fa al caso vostro. Ancor di più adesso, che in sconto si porta a casa a poco più di 24 euro. Clicca qui per comprarlo.

La sua caratteristica più evidente è proprio l’estetica. Il look è classico e tradizionale, si basa su uno schermo circolare da 1.28 pollici, con risoluzione 240 x 240, dunque elevata tanto da far risaltare gli elementi a schermo. Al suo interno anche una batteria da 220 mah, mentre a livello di connettività l’orologio si fregia della tecnologia bluetooth 4.0, così da risultare massimamente compatibile con la maggior parte degli smartphone ad oggi in commercio. Da notare che supporta e si abbina, sia a smartphone Android, ma anche ad iPhone di Apple.

Se all’apparenza sembra un orologio tradizionale, non occorre dimenticare che si tratta pur sempre di uno smartwatch, e quindi non rinuncia a caratteristiche importanti, come la possibilitò di leggere al polso le notifiche in entrata su smartphone, con tanto di supporto alle applicazioni più utilizzate, come Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, Instagram, Skype e altre ancora.

Tra le altre funzioni la possibilità di ricevere promemoria per quando è arrivato il momento di alzarsi a fare una passeggiata, funzione sveglia, cronometro, conto alla rovescia, ricerca del telefono, senza dimenticare tutte quelle funzionalità fitness, che vanno dal semplice conteggio dei passi, al calcolo delle calorie consumate, ai chilometri percorsi, e altro ancora.

L’orologio, peraltro, è anche un ottimo alleato per il sonno, riuscendo a calcolare il sonno totale, suddividendo le ore di sonno leggero e profondo. Ancora, non mancano le funzioni dedicate alla salute, quindi la possibilità di calcolare il battito cardiaco, la pressione sanguigna, e tenere traccia dell’ esercizio fisico. L’interfaccia dell’orologio supporta la lingua italiana, e tra le altre caratteristiche è impermeabile IP67.

Per acquistarlo non vi resta che cliccare direttamente a questo indirizzo, dove al momento lo si porta a casa a poco più di 24 euro.