Prime Day, Beats Solo 3 Wireless le cuffie parenti degli AirPods scontatissime: 169,99

Se volete delle eccellenti cuffie con tutte le tecnologie degli AirPods oggi per il Prime Day le Cuffie Beats Solo3 sono ad un prezzo mai visto: 169,99 Euro nella versione (PRODUCT) RED.

Le Beats Solo3 Wireless sono classiche cuffie da casa (o da passeggio per i più “alla moda”) sovraurali, capaci di offrire ben 40 ore di autonomia con una sola carica.

Sono progettate per un abbinamento perfetto con liPhone e per l’utilizzo quotidiano, per musica e chiamate, grazie a due microfoni beamforming per una conversazione di qualità. Con la funZione Fast Fuel bastano 5 minuti di ricarica per ottenere fino a 3 ore di autonomia. Utilizzano lo stesso chip W1 degli AirPods e vengono abbinati in maniera trasparente con gli iPhone (anche se funzionano perfettamente anche con dispositivi Android). Anche la batteria viene misurata con un apposito widget se i ha un iPhone.

Il modello in sconto, come accennato, è il (PRODUCT) RED. Questo colore (non le cuffie in sé) al momento non è più disponibile su Apple Store, ma è ancora largamente diffuso in commercio. Il costo varia da 230 a 300 euro. Nessuno l’offre a 169,99 euro come fa Amazon per il Prime Day

