Lime affitta 500 monopattini elettrici a Bari

Lime e il Comune di Bari hanno collaborato per rendere disponibili 500 monopattini elettrici in sharing agli abitanti del capoluogo pugliese. Lime, specializzata in micromobilità elettrica condivisa, annuncia di essere uno dei tre operatori scelti per lanciare il nuovo servizio di monopattini elettrici in sharing a Bari. I 500 veicoli sono già disponibili ai cittadini.

Da diversi anni il Comune di Bari ha avviato un piano sulla mobilità sostenibile che vede nella micromobilità elettrica uno dei suoi asset con l’obiettivo di ridurre l’utilizzo e la circolazione delle auto private in città. L’incremento dell’uso, post pandemia, dei mezzi individuali come bici e monopattini ha consentito a Bari di scalare le classifiche relative all’utilizzo dei servizi di sharing.

Qui entra in scena Lime «Dopo il recente lancio a Monza, siamo entusiasti di offrire il nostro servizio anche a Bari, che ci auguriamo sia volano ed esempio di una nuova mobilità cittadina che possa espandersi nel sud Italia» dichiara Matteo Cioffi, General Manager di Lime Italia.

«Siamo orgogliosi di portare qui i nostri monopattini così da offrire ai cittadini nuovi strumenti convenienti, sicuri e sostenibili per spostarsi. Offrendo due comode opzioni di viaggio e a zero emissioni attraverso l’app Lime, ci impegniamo, in sinergia con il Comune, a contribuire allo sviluppo di un sistema di trasporto più ecologico e accessibile a tutti» conclude il dirigente di Lite Italia.

A Bari monopattini elettrici Lime di ultima generazione

A Bari, Lime gestirà una flotta di 500 monopattini in sharing di ultima generazione.

La società progetta internamente i propri veicoli con la stessa batteria intercambiabile ed estraibile, così da riuscire a integrare all’interno della flotta la tecnologia più sostenibile e innovativa.

Dotati delle medesime batterie estraibili ed intercambiabili, i monopattini Lime Gen4 sono stati progettati per migliorare l’efficienza delle operazioni e per garantire una maggiore sicurezza anche contro gli atti di vandalismo.

Le batterie Lime sono state sviluppate per essere più adatte alle sfide della mobilità condivisa rispetto ai modelli di batteria standard proposti dai principali produttori, con un ciclo di vita di oltre cinque anni.

Come si avvia una corsa Lime?

Per coloro che non sono mai saliti su una bicicletta o un monopattino Lime, ecco gli step fondamentali per avviare una corsa:

Individua un veicolo Lime sulla mappa dell’app o in strada Se hai trovato un veicolo sulla mappa, tocca “Prenota” per tenerlo in attesa mentre lo raggiungi a piedi Una volta arrivato vicino al veicolo selezionato:

Se è disponibile l’avvio della corsa con un solo tocco, quando ci si avvicina al veicolo, viene visualizzata l’opzione “Avvia corsa”.

Se non viene visualizzata l’opzione “Avvia corsa”, è possibile toccare il pulsante “Scansiona per avviare” e scansionare il codice QR sul veicolo prenotato per sbloccare la corsa. La corsa è iniziata, goditi il viaggio!

Tariffa: 1 € per iniziare, poi 0,20 centesimi al minuto

Infine, quando la corsa sta per terminare, tutti gli utenti sono incentivati a parcheggiare nelle zone obbligatorie indicate per garantire l’ordine e un servizio integrato nello spazio pubblico. Lime ha collaborato con il Comune di Bari per creare soluzioni di parcheggio su misura, visibili e ben riconoscibili nell’app Lime.

