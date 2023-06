Assassin’s Creed Codename Jade, beta iPhone prima del lancio

Ubisoft e Level Infinite stanno lavorando su una variante free-to-play di “Assassin’s Creed” per iPhone, gioco che consente di personalizzare in vari modi i personaggi ed ambientato in Cina nel 215 a.C.

Gli sviluppatori hanno fatto sapere che le registrazioni sono ora attive per una prossima beta chiusa, che il gioco è in sviluppo con l’Unreal Engine per dispositivi mobili e che sarà disponibile in futuro sia per dispositivi iOS, sia per Android, senza però indicare una data specifica.

I giocatori vestiranno i panni di Xia, affrontando un’avventura che si svolge fra gli eventi narrati tra Assassin’s Creed Odyssey e Assassin’s Creed Origins. Ambientato nella Cina del terzo secolo, si preannuncia come un gioco promettente, con la classica componente stealth che richiede pazienza e abilità del giocatore in modo da non rilevare al nemico gli obiettivi fissati.

Come accennato, peculiarità di questa versione del franchise è la completa possibilità di personalizzazione dell’avatar, permettendo all’utente di immedesimarsi come desidera nel personaggio.

Il titolo in questione era stato annunciato nel 2022, promettendo un’esperienza RPG d’azione open world a tutti gli effetti, indicando l’arrivo della beta chiusa in occasione di Ubisoft Forward 2023.

Non è il primo franchise della serie per dispositivi mobili; il precedente titolo, Assassin’s Creed: Rebellion, presentato nel 2018 per iOS e Android, è ancora disponibile.

“Esplorate il cammino di Xia in Assassin’s Creed Codename Jade, ambientato nel terzo secolo a.C., all’epoca di uno dei primi imperi unificati della Cina. È appena iniziata un’era senza precedenti di scambi commerciali e culturali tra Oriente e Occidente, ma con essa arrivano nuove sfide e minacce in agguato nell’ombra”, scrive Ubisoft. “”Dalla Grande Muraglia fuori dai confini dell’impero alla capitale imperiale di Xianyang, viaggiate in un mondo pieno di storia antica e di pericoli nascosti. Difendetevi dagli Xiongnu e lavorate per smantellare le cospirazioni, assumendovi maggiori responsabilità e affrontando nuove sfide”.

Se volete provare, potete tentare la selezione come beta tester, visitando il sito ufficiale: da qui bisogna cliccare sul tasto in alto a destra (‘Register & Subscribe’): apparirà una finestra in cui indicare la propria mail e, dopo aver cliccato su ‘Send’, verrà inviato un messaggio contenente il codice per la verifica. Conclusa questa fase, non resta che attendere per scoprire se l’indirizzo è stato selezionato o no per prendere parte alla Beta.x