Steve Jobs promuove diete vegetariane con Einstein e Ghandi

In alcune città degli Stati Uniti è in corso una campagna pubblicitaria che mira a promuovere diete a base di cibi vegetali, convincendo le persone a non mangiare carne, una pubblicità con cartelloni nei quali si vede l’immagine e uno slogan che ricorda un messaggio simile di Steve Jobs, il co-fondatore di Apple, una scelta che probabilmente non tarderà ad essere ostacolata da Apple.

Eat Differently, da poco costituita, si descrive come una società di “pubblico servizio”. L’azienda in questione ha fatto collocare 29 cartelloni pubblicitari in tutta San Diego (California) nei quali si vedono immagini di Jobs, ma anche di Paul McCartney, Greta Thunberg, e personaggi noti.

L’idea di Eat Differently – riferisce il sito iMore – è omaggiare iconici personaggi storici e contemporanei, noti per pensarla in modo diverso in tanti campi, e anche di cibarsi in modo diverso, contribuendo ad un movimento che dovrebbe spingere l’umanità verso “un futuro più promettente”.

Lo slogan usato per questa campagna pubblicitaria ricorda ovviamente il famoso “Think Different”, in uso tra la fine degli anni novanta e l’inizio degli anni 2000, coniato per Apple dall’agenzia pubblicitaria TBWA\Chiat\Day di Los Angeles.

La scelta di usare l’immagine di Steve Jobs deriva dal fatto che il co-fondatore di Apple, come noto, è stato per gran parte della sua vita vegetariano (pare che nell’ultima parte della sua vita si concedesse il pesce e sia lui, sia la moglie sono sempre stati indicati come sostenitori della dieta che esclude alimenti di origine animale).

Nella campagna pubblicitaria si cita anche una frase di Jobs riferita agli uomini di marketing nel 1997: “L’industria lattiero-casearia ha cercato per 20 anni di convincervi che il latte fosse buono per voi. È una bugia, ma ci hanno provato in ogni modo. E le vendite sono calate. Poi hanno escogitato “Got Milk” e le vendite sono risalite. (“Got Milk” in realtà non parlava ma il riferimento era la mancanza di prodotto).

Come noto Apple tende a difendere vigorosamente tutto ciò che riguarda il suo brand e il co-fondatore dell’azienda, ed è probabile che quelli di Eat Differently dovranno vedersela con i legali di Cupertino…. ma potrebbe anche finire come accadde tempo addietro in Italia con l’azienda napoletana chiamata “Steve Jobs”.

Sul sito di Eatdifferently si cita anche una frase di Bill Gates: “Tutti i paesi ricchi dovrebbero passare alla carne 100% vegetale per combattere la crisi climatica”, pronunciata nel corso di una intervista all’Istituto di tecnologia del Massachusetts (MIT).