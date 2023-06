Il nuovo spot su iPhone 14 Pro tutto azione girato a Istanbul

“The Great Escape” è una pubblicità piena di azione dedicata ad iPhone 14 Pro che Apple ha condiviso sul canale turco di YouTube.

Lo spot è realizzato nel Grande Bazar d’Istanbul, uno dei mercati coperti più grandi e antichi del mondo, ed è stato tutto girato con iPhone 14 Pro e alcuni accessori.

Nel momento iun cui scriviamo il video ha già superato le 4 milioni di visualizzazioni, è l’ennesimo spot della serie “Shot on iPhone” (pubblicità girate con il telefono di Apple) e mette in evidenzia funzionalità quali il controllo macro, la modalità Cinema on una profondità di campo ridotta e la modalità Azione che consente di acquisire video a mani libere con immagini omogenee anche quando ci muoviamo molto.

Nello spot si vedono le gesta di due skater che corrono da una parte all’altra del grande bazar di Istanbul e poi sui tetti della città. Per il momento non c’è il making-of ma, come già visto con altri spot precedenti, dovrebbe arrivare a breve e sarà interessante per capire come sono state girate le varie sequenze…

A maggio di quest’anno Apple è stata premiata all’edizione di quest’anno di The One Show, uno dei premi pubblicitari più importanti a livello globale per design e il marketing digitale.