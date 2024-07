TinyPod trasforma Apple Watch in iPod

Pubblicità

TinyPod è una custodia in silicone per l’Apple Watch che può trasformare quest’ultimo in una sorta di iPod.

La custodia era stata già presentata a inizio anno ma ora è disponibile per l’acquisto (direttamente sul sito del produttore per 79,99$ o in una versione “lite” da 29,99$ senza la ghiera scorrevole).

Inserendo l’Apple Watch in questa custodia è possibile disporre di una ghiera girevole che ricorda quella delle prime versioni degli iPod, utilizzabile per scorrere l’interfaccia dell’orologio.

Il produttore della custodia spiega che è possibile “riscoprire il piacere dello scrolling tattile” grazie a componenti “accuratamente meccanizzati” che, usando la ghiera girevole, richiamano la rotazione della Digital Crown su Apple Watch.

È possibile sfruttare anche la versione Cellular di Apple Watch e trasformare quest’ultimo in una sorta di iPod/Telefono.

Ovviamente quando si toglie dalla tasca la custodia con Apple Watch, è necessario inserire il codice di sblocco (in alternativa bisogna rimuovere il codice di sblocco creato durante la configurazione dall’orologio ma è meglio non farlo per motivi di sicurezza).

Per sfruttare TinyPod bisogna disattivare l’opzione di rilevamento del polso (da Impostazioni su Apple Watch > Codice) in modo che non si blocchi e sblocchi in modo automatico; ovviamente con l’Apple Watch inserito nella custodia alcune misurazioni di Attività non saranno disponibili, non è possibile il monitoraggio del battito cardiaco e l’orologio non o effettuerà automaticamente una chiamata di emergenza anche dopo aver rilevato una brutta caduta. È possibile usare Apple Pay ma verrà chiesto di inserire il codice quando si fa doppio clic sul pulsante laterale per autorizzare il pagamento.

TinyPod è disponibile nelle varianti 40/41mm, 44/45mm e 49mm (per tutti i modelli di Apple Watch), è compatibile con i modelli Series 4 e seguenti, così come Apple Watch SE e Apple Watch Ultra.

La maggior parte delle varianti sono indicate come disponibili entro l’estate; per alcune bisognerà attendere l’autunno.