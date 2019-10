Lo smartphone con camera termica Blackview BV9800 Pro è disponibile su Kickstarter

Se volevate acquistare il nuovo Blackview BV9800 Pro, il momento tanto atteso è arrivato: il produttore ha infatti appena lanciato la campagna di raccolta fondi su Kickstarter, dove si può prenotare già da adesso ad un prezzo vantaggioso.

Si parte da 399 dollari per i primi 200 sostenitori della raccolta che in compenso otterranno anche una pellicola in vetro temperato su misura di questo modello. I primi 300 che invece lo prenoteranno al prezzo in offerta di 429 dollari riceveranno in aggiunta a quanto detto un adattatore USB-C mentre con 469 dollari si può preordinare Blackview BV9800 Pro con pellicola in vetro temperato e cavo dati 3-in-1.

Tramite la campagna di raccolta fondi è possibile acquistare anche la versione depotenziata Blackview BV9800 che differisce dal modello Pro unicamente per l’assenza della telecamera termica. In questo caso i primi 200 possono preordinarlo con 299 dollari, i primi 300 al prezzo di 329 dollari mentre tutti gli altri che sosterranno questa prima fase se lo potranno portare a casa per 369 dollari, con i medesimi omaggi citati per il modello serie Pro.

Di questo nuovo dispositivo vi abbiamo già abbondantemente parlato nelle scorse settimane. In breve, fa parte della categoria di smartphone rugged, progettati cioè per resistere ad urti, cadute, immersioni in acqua, intemperie e in generale alle condizioni ambientali più estreme senza doverlo inserire all’interno di particolari e ingombranti custodie.

Il vantaggio rispetto agli altri della categoria risiede nel sistema di fotocamere posteriori. Di solito questi telefoni infatti concentrano tutte le proprie performance nella struttura esterna rinunciando però alla qualità fotografica. In Blackview BV9800 e Pro invece c’è un sensore Sony da 48 MP che promette un’elevata qualità degli scatti senza rinunciare al resto delle caratteristiche spesso ricercate negli smartphone di tipo rugged.

Per il resto, monta uno schermo IPS da 6.3” con risoluzione Full HD+ a 2.340 x 1.080 pixel, fotocamera frontale da 16 MP, jack audio da 3.5 mm, presa USB-C e sensore per la scansione delle impronte digitali sul lato destro.

Come dicevamo è impermeabile con certificazione IP68 e IP69K e rispetto delle normative militari MIL-STD-810G, inoltre integra un triplo sistema di navigazione GPS, GLONASS e Beidou e una batteria da 6.580 mAh. Il processore è un octa-core MediaTek Helio P70 affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di capacità con slot microSD per l’espansione dello spazio di archiviazione.

Oltre a questo, nel modello Pro come dicevamo è presente una termocamera FLIR Lepton da 5 MP che affianca la principale da 48 MP mentre nel modello base la camera da 5 MP è utilizzata solo per scattare fotografie con leggero sfocato: al suo fianco c’è la stessa camera principale Sony da 48 MP ed una ultra-grandangolare (120 gradi) da 16 MP.

Come dicevamo il produttore ha da poco lanciato la campagna di raccolta fondi su Kickstarter che permette ai più veloci di preordinare uno dei due modelli a prezzi davvero vantaggiosi. Nella confezione di ciascuno, oltre al telefono saranno presenti auricolari, cavo USB-C con alimentatore, una pellicola per proteggere lo schermo dai graffi, la clip per aprire il vassoio di inserimento della scheda SIM e il manuale utente.