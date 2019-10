SoftRAID 5.8 ora compatibile con macOS Catalina

OWC ha annunciato la disponibilità di SoftRAID 5.8, ultima versione di un’utility commerciale che consente di creare e gestire array di dischi, scelta comodissima per professionisti, fotografi, professionisti del video digitale e chiunque desidera creare un sistema di backup più sicuro e affidabile.

Una matrice RAID (Redundant Array of Independent Disks) consente di ottimizzarne la capacità di archiviazione, migliorare le prestazioni e aumentare l’affidabilità nel caso di guasto di un disco.

SoftRAID 5.5 aggiunge il supporto per macOS 10.5 Catalina, consente di gestire volumi con cinque livelli RAID,ed è indicata dallo sviluppatore come una soluzione in grado di garantire performance elevate e sicurezza. È stato risolto un bug che faceva consumare inutilmente memoria e integrato il supporto per nuovi astucci a 4 o 8 bay.

Come sempre l’utility integra funzionalità per il rebuilding dei mirroring, notifiche via mail, funzioni per la creazione di volumi RAID avviabili, certificazione dei dischi, convalida dei RAID, supporto per il TRIM su tutti i livelli RAID e altro ancora.

L’applicazione è venduta a 49,99$ nella versione “Lite” e 179$ per quella standard con più funzioni (alert via mail, supporto per comandi da Terminale, maggior numero di livelli RAID supportati) L’upgrade alla versione 5.8 è gratuito per gli utenti di SoftRAID 5.x.

Dal sito del produttore è possibile scaricare una versione dimostrativa funzionante per 30 giorni (al termine dei trenta giorni molte delle caratteristiche più importanti saranno automaticamente disattivate)