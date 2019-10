Su Google Maps per iPhone si potranno segnalare incidenti e autovelox

Fino ad oggi caratteristica esclusiva su Android, adesso è possibile segnalare incidenti, autovelox e rallentamenti anche su Google Maps iOS. Dopo diversi mesi di disponibilità sul proprio sistema operativo, la funzione arriva anche su iPhone e iPad.

In questo modo, gli utenti iPhone potranno segnalare i diversi problemi presenti su strada, senza dover necessariamente passare ad app come Waze, che già da tempo accolgono queste funzionalità social. Da oggi, quale che sia la piattaforma utilizzata, Google amplierà anche la gamma di incidenti segnalabili, così includere lavori di costruzione, automobili in panne, chiusure di corsie e oggetti sulla strada. Sia il supporto a iOS, che le nuove categorie di “incidenti” segnalabili, saranno disponibili nel corso nei prossimi giorni.

Peraltro, per chi è abbonato a Google One, ci sono delle chicche in arrivo. Gli utenti che godono di piani a pagamento per il servizio di storage, potranno ottenere fino al 10 percento di sconto nel Google Store quando di acquista un dispositivo o un accessorio Google.

Inoltre, l’acquisto di un Pixel 4 darà agli utenti una prova gratuita di tre mesi per il piano entry-level da 100 GB di spazio di archiviazione. Questo certamente compenserà lo stop alla memorizzazione gratuita delle foto ad alta qualità, ma aiuterà l’utente decidere se vale la pena, o no, pagare per Google One.