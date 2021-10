Ecco smontato il MacBook Pro 2021 da 16″

iFixit ha completato lo smontaggio del MacBook Pro 16″ 2021 e ha pubblicato un video grazie al quale i più curiosi possono comprendere com’è fatto internamente il notebook.

Un aspetto interessante per chi si occupa di assistenza è che ora la batteria non è incollata, semplificando l’eventuale procedura di sostituzione della stessa.

La batteria (99.6Wh), come accennato, non è incollata ed è tenuta in sede da un sistema di fissaggio con la linguetta alla stregua di a quanto già visto sugli iPhone, un elemento che dovrebbe rendere più semplice la sostituzione.

All’interno si notano le due ventole, un po’ più piccole di quanto visto in precedenti modelli di MacBook Pro 15″.

Nel filmato si evidenziano migliore al sistema termico e ai cavi di collegamento del display. Le tre porte USB-C, la porta MagSafe e il jack per cuffia sono modulari e dovrebbero essere facili da riparare; la porta HDMI e lo slot SD card sono invece saldati alla scheda logica; anche la memoria e l’unità di storage sono saldati e non possono essere sostituiti.

iFixit indica complessivamente un punteggio di riparabilità di 4 su 10 (qui i dettagli) per via delle viti pentalobo che fissano il case inferiore, difficoltà nell’apertura del top cover, e con la riparazione di elementi quali il sensore di impronte e del display, elementi che non è possibile sostituire prelevandoli da un diverso Mac.

Acquistando macchine del genere, il nostro consiglio a chi ha la possibilità di farlo è quello di valutare memoria e archiviazione di cui si ha bisogno ma anche l’AppleCare+, estensione garanzia che offre fino a tre anni di supporto tecnico Apple e di protezione anche in caso di danni accidentali.

La copertura comprende due interventi per danni accidentali ogni 12 mesi, ciascuno a un costo addizionale di € 99 per danni allo schermo o al guscio esterno, o € 259 per danni di altro tipo. L’assicurazione copre: il Mac, la batteria e gli accessori in dotazione, tra cui l’alimentatore.