Lo spyware Pegasus ha violato gli iPhone di alti funzionari Ue

Apple ha già intentato causa contro NSO Group, società israeliana celebre per aver creato Pegasus, un pericoloso spyware venduto a governi e forze di polizia, ma impiegato anche per spiare giornalisti, attivisti e oppositori di regimi totalitari: ora emerge che lo stesso spyware Pegasus è stato impiegato anche per spiare gli iPhone di alcuni alti funzionari dell’Unione europea.

L’allarme è scattato lo scorso anno grazie ai messaggi di avviso inviati da Apple agli utenti i cui terminali mostravano segni di essere stati compromessi. La notizia però emerge solo ora grazie alle dichiarazioni rilasciate da due funzionari UE e a un report segnalato da Reuters.

Tra gli iPhone dei funzionari Ue violati con Pegasus c’è anche quello di Didier Reynders, anziano statista belga che ricopre la carica di Commissario europeo per la giustizia dal 2019, ma nell’elenco rientrano almeno altri quattro membri della Commissione. Così come per funzionari e Commissione Ue, oltre che per migliaia di altri utenti colpiti da Pegasus, l’allarme è arrivato con gli avvisi attivati da Apple nel mese di novembre dello scorso anno.

Sembra che le indagini siano ancora in corso: al momento non emergono indicazioni né sospetti su quale possa essere la nazione da cui sono partiti gli attacchi. Nel frattempo NSO Group, lo sviluppatore israeliano di Pegasus, respinge le accuse: anche se le dichiarazioni ufficiali non sembrano essere molto attendibili, Reuters rileva che QuaDream, un’altra società israeliana, ha creato un altro spyware sostanzialmente identico a Pegasus.

Sempre a novembre 2021 gli USA hanno bloccato importazione e uso di Pegasus: la scoperta dello spyware negli iPhone dei funzionari Ue potrebbe portare l’Europa verso un blocco simile. Pegasus è lo spyware che sarebbe stato sfruttato per spiare Jamal Khashoggi, il giornalista collaboratore del Washington Post e critico del regime ucciso nel consolato saudita di Istanbul nel 2018.

