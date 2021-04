Mascherine FFP2: comode, certificate a solo 72 cent l’una

Se volete comprare delle mascherine sicure e davvero comode ad un prezzo eccellente, andate subito su Amazon dove trovate in offerta speciale le STM di cui abbiamo già parlato nei giorni scorsi ad appena 72 centesimi l’una

Di queste mascherine abbiamo già parlato molte volte. Si tratta di FFP2, con marchio CE, imbustate singolarmente certificate da un ente autorizzato europeo, la Spagna Applus. Si tratta quindi di dispositivi di protezione personale a tutti gli effetti capacità di filtrare almeno il 94% delle particelle con dimensioni di 0,6 μm. Rispetto le norme precisate dal regolamento UE 425/2016 e rispondo alla norma tecnica EN 149:2001 + A1:2009. Tutte queste informazioni sono ben stampigliate sulla mascherina che ha anche il marchio CE.

Come abbiamo accennato della qualità di queste mascherine STM FFP2 la possiamo testimoniare in maniera diretta. Sono infatti le mascherine usate abitualmente dalla nostra redazione e le abbiamo acquistate più e più volte proprio per la certificazione (che viene testimoniata da un documento allegato con tanto di codice QR per accedere alle prove effettuate dal sito autorizzato dell’UE)

Le abbiamo indicate nella nostra guida alle migliori mascherine e le apprezziamo anche per il fatto che si possono indossare tutto il giorno. Gli elastici sono morbidi e non troppo stretti. In più vengono fornite anche con un gancio che eventualmente può essere usato per alleggerire la pressione e agganciare gli elastici non alle orecchie ma dietro la testa.

Nei giorni scorsi vi abbiamo dato indicazioni per l’acquisto del pacco da 50 mascherine ad un costo molto interessante (meno di 80 centesimi l’una); quelle che vi indichiamo oggi sono identiche e il prezzo è ancora più basso visto che 25 le pagate appena 17,95 euro ad un costo per singola mascherina di appena 72 centesimi, un prezzo che non abbiamo mai visto in circolazione per dispositivi di protezione personale della qualità di quelli di cui stiamo parlando.

Click qui per comprare

C’è anche una versione in colore nero (bianca all’interno); questa mattina era stata offerta a 76 centesimi cadauna grazie ad un coupon; ora le pagate 96 centesimi l’una