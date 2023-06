Lo storico sfondo di Windows XP ricreato in 4K

“Bliss” è il nome dello storico sfondo di Windows XP, una delle immagini più viste al mondo.

La foto (qui abbiamo raccontato come nacque lo scatto) fu scattata nell’inverno del 1996 dal fotografo Charles O’Rear con una fotocamera con pellicola Mamiya RZ67 nel corso di una pausa mentre guidava nella Wine Country a nord della California per far visita alla sua ragazza. L’immagine in questione è stata digitalizzata, i diritti acquistati da Microsoft da una raccolta di foto stock per un importo sconosciuto.

Leggenda narra che O’Rear accettò il contratto ed era intenzionato a spedire la pellicola originale a Microsoft, ma i corrieri rifiutarono la spedizione in quanto il valore era molto più di quanto la loro assicurazione avrebbe coperto. Per ovviare al problema, Microsoft pagò a O’Rear un biglietto aereo per Seattle, dove il fotografo avrebbe consegnato personalmente la pellicola alla società

Le colline verdi si trovano nei pressi di Los Carneros, nella contea di Sonoma, in California (e forse anche per questo il nuovo sfondo di default di macOS Sonoma a qualcuno ricorda vagamente la vecchia immagine usata di default come sfondo in Windows XP).

All’epoca di Windows XP non erano richieste risoluzioni elevate (era già tanto se qualcuno aveva un monitor con risoluzione superiore a 1024×768 pixel) e Microsoft ha deciso di mettere a disposizione una versione moderna dello storico sfondo, una versione renderizzata ad alta risoluzione.

Lo sfondo Bliss in 4K può essere scaricato da questo indirizzo. Una curiosità: come sfondo di default di Windows XP era stata scelta un diverso scatto dello stesso fotografo ma Raymond Chen di Microsoft riferisce che alcuni beta tester bocciarono questa immagine di default perché ricordava loro dei glutei… (giudicate voi la foto in alto).