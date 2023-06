iOS 17 e iPadOS 17, Distanza dallo schermo invita a non stare troppo vicini al display

È stato ampiamente dimostrato che guardare un dispositivo o leggere un libro a una distanza troppo ravvicinata sia uno dei fattori di rischio della miopia.

Per prevenire disturbi visivi, tra gli occhi dell’utente e lo schermo di un qualunque dispositivo ci dovrebbe essere sempre una certa distanza.

In iOS 17 e iPadOS 17 è presente una nuova funzione Distanza dallo schermo che utilizza la stessa fotocamera TrueDepth che rende possibile il Face ID su iPhone e iPad per invitare l’utente ad allontanare il dispositivo se lo ha tenuto a meno di 30 cm dal volto per un periodo prolungato.

Distanza dallo schermo ricorda a chi è più giovane di adottare delle sane abitudini di lettura per ridurre il rischio di miopia, e permette alle persone adulte di limitare l’affaticamento degli occhi dovuto all’uso di dispositivi digitali.

Il sito Macrumors riferisce che la funzione in questione può essere attivata da Impostazioni > Tempo di Utilizzo ed è disponibile per gli iPhone e iPad con Face ID.

Se la funzione è attiva, quando l’utente si avvicina troppo allo schermo (meno di 30 cm), sullo schermo appare un messaggio che invita ad allontanarsi, spiegando che è meglio tenersi a distanza “di un braccio” (si dovrebbe poter stendere un braccio e se le dita toccano il monitor, allora si è posizionati bene).

Distanza dallo schermo – si aggiunge a “Tempo di utilizzo” (per gestire l’utilizzo delle app, programmare finestre di tempo lontano dai propri dispositivi e altro ancora) ed è una di molte nuove funzioni dedicate alla Salute su iOS 17 e iPadOS 17.

Nel momento in cui scriviamo iOS 17 e iPadOS 17 sono disponibili come versioni beta per i soli sviluppatori. A luglio arriveranno le versioni beta per i beta tester. Le versioni definitive di iOS 17 e iPadOS 17 arriveranno in autunno come aggiornamenti software gratuiti.

