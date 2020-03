Localizzatore GPS antifurto con aggancio magnetico in offerta lampo a soli 7 euro

Un localizzatore GPS dai mille usi. E’ Mini A8, una scatolina in offerta lampo a soli 7 euro che permette di tracciare posizione e movimenti segnalando eventuali spostamenti tramite una notifica sullo smartphone.

Impermeabile agli schizzi d’acqua, basta inserire una scheda SIM nell’apposito slot e con una sola carica della batteria integrata, da 500 mAh, funziona per almeno 30 ore consecutive.

Per localizzare la posizione sfrutta il modulo GPS incorporato, mostrando la posizione del tracker in tempo reale sulla mappa (utilizza quelle di Google). Attraverso l’aggancio magnetico incorporato si può così fissare – ad esempio – all’interno dell’auto o sotto la sella della bicicletta per conoscerne poi la posizione in caso di furto.

Può essere molto comodo anche se lo si fissa al collare del cane, in questo modo qualora dovesse fuggire, magari perché spaventato da un rumore o perché attirato da qualche odore, potrete seguire i suoi spostamenti e facilitarvi il recupero.

Come detto per funzionare ha bisogno di una scheda SIM, grazie alla quale potrà sfruttare la connettività internet per condividere sulle mappe la posizione del tracker in qualsiasi momento. Al momento dell’acquisto può essere utile misurare i consumi e, in base all’utilizzo che se ne intende fare, valutare l’acquisto di un abbonamento internet illimitato: oggi con le offerte di Iliad e degli altri operatori telefonici concorrenti è possibile acquistare pacchetti internet per meno di 10 euro al mese, un investimento che potrebbe avere senso se confrontato con il valore dell’oggetto da proteggere con questo tracker.

Se siete interessati all’acquisto, Mini A8 al momento costa pochissimo: grazie all’offerta lampo su Gearbest risparmiate il 23%, pagandolo cioè soltanto 7 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.