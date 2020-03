Mario Kart Tour in multiplayer uscirà dalla beta l’8 marzo

All’inizio era solo per pochi, successivamente il multiplayer è arrivato per tutti in versione beta, mentre adesso vi è l’annuncio da parte di Nintendo della versione finale: le gare in multiplayer online su Mario Kart Tour arriveranno per tutti il prossimo 8 marzo.

Fino a qualche tempo fa, ricordiamo, era possibile accedere a gare online multiplayer solo se si acquistava l’abbonamento Gold Pass da 5 dollari. Successivamente la funzione è stata aperta a tutti, anche senza pass a pagamento, ma sempre in versione beta. Dall’8 marzo, invece, chiunque potrà accedervi, senza che si passi per la versione beta. Questa funzionalità servirà probabilmente a far meglio digerire i controlli touch non troppo apprezzati, così come il fatto che il titolo sia in realtà un free to play.

Grazie alla nuova funzionalità, il giocatore potrà concorrere contro avversari casuali, oppure sarà possibile attivare la localizzazione per correre contro gli amici, se sono nelle vicinanze.

Il multiplayer in tempo reale di Mario Kart Tour verrà lanciato ufficialmente l’8 marzo alle 20:00 Pacific Time, annuncia oggi Nintendo. Ci saranno tre modi diversi di giocare:

Con amici o altri nelle vicinanze : scegli le tue regole e gareggia con gli amici o altri nelle vicinanze; le regole non cambiano

: scegli le tue regole e gareggia con gli amici o altri nelle vicinanze; le regole non cambiano Gare standard : gareggia contro giocatori di tutto il mondo per aumentare il tuo grado con regole che cambiano ogni giorno;

: gareggia contro giocatori di tutto il mondo per aumentare il tuo grado con regole che cambiano ogni giorno; Gare d’oro: disponibili esclusivamente per gli abbonati Gold Pass MKT, competi con il meglio del meglio per ottenere il rating più alto;

La beta delle gare multiplayer è terminata lo scorso martedì 28 gennaio. Poco male, ormai qualche giorno e tutti potranno mettere la mani su questa attesa funzione.

Mario Kart Tour è disponibile per iPhone gratis da questa pagina di App Store ma prevede acquisti in-app. Invece per i dispositivi Android si scarica da questa pagina di Google Play Store. Tutti gli articoli di Macitynet su Mario Kart Tour sono disponibili qui.