Locket, spopola l’app per condividere foto nei widget iPhone

C’è un’app per iPhone che sta spopolando su App Store: si chiama Locket Widget e fa una cosa semplice, se vogliamo anche banale, ma la fa bene e pare piaccia parecchio alle persone che, scaricandola in massa, le hanno permesso di scalare le classifiche. Quello che fa si può riassumere in una frase: trasforma i widget di Apple concepiti per mostrare informazioni come notizie, meteo, citazioni o foto prese dalla galleria del telefono, in una sorta di piattaforma social privata.

L’app è stata ideata da Matthew Moss, un ex vincitore di una borsa di studio per studenti della WWDC di Apple, nata come progetto personale, nello specifico come regalo di compleanno per la fidanzata «Sarebbe tornata a scuola in autunno, quindi stavamo per iniziare una relazione a distanza», così ha pensato che poteva essere un’idea carina avere una nuova foto di lei ogni giorno da tenere nella schermata principale del telefono. Da lì è nata l’idea di un’app che potesse facilitare e velocizzare l’intero processo.

A quel punto però diversi amici e parenti, affascinati da questa applicazione, gli hanno chiesto se potevano averla anche loro, così Moss si è deciso a pubblicare Locket Widget su App Store, e il resto della storia ce la racconta la cronaca odierna. Un successone: l’app infatti è stata lanciata su App Store il giorno di capodanno e a meno di due settimane viene utilizzata già da oltre 2 milioni di persone.

Di conseguenza è diventata la prima nella classifica dell’App Store americano (in Italia nel momento in cui scriviamo si trova nella seconda posizione dela categoria “Social Network”). Secondo lo sviluppatore l’app è diventata virale subito dopo che ha pubblicato un video su TikTok, dove ha mostrato brevemente le funzioni dell’app. In un paio di giorni – dice – il filmato ha registrato circa 100.000 visualizzazioni.

Locket si scarica gratuitamente da App Store: ha anche una sua cronologia dove poter sfogliare le vecchie foto caricate, quindi diventa anche un modo piuttosto semplice per riguardare lo scambio di foto che si è susseguito nel tempo.

