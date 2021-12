Home Widget for HomeKit il controllo della casa è a portata di tap

Con l’introduzione di iOS14, Apple ha permesso agli utenti di inserire Widget anche nella schermata Home. In poco tempo i widget, un tempo esclusiva Android, sono diventati di uso comune anche per gli utenti iPhone e iPad. Tra i più utili, adesso, segnaliamo Home Widget for HomeKit, per il controllo della casa smart a portata di click.

L’applicazione consente di creare pannelli in tre diverse dimensioni, così da offrire un’esperienza visiva molto migliore rispetto a un riquadro iOS standard. Home Widget for HomeKit, proprio come per altri widget, consente all’utente di scegliere una dimensione specifica del pannello, tra piccolo, medio e grande. A seconda della dimensione scelta, naturalmente, sarà possibile avere per ciascun pannello anche più dispositivi o scene HomeKit, tutti visibili contemporaneamente.

Per ciascun dispositivo o scena è possibile scegliere tra le molteplici icone messe a disposizione dell’app, così da sapere a colpo d’occhio quale dispositivo si sta andando a controllare. Ciascuna icona è suddivisa in categorie, quindi facile da individuare, e si potrà scegliere a seconda che si tratti di mobili, lampade, elettrodomestici, e altro ancora.

Di particolare utilità è l’accesso rapido a determinate scene usate di frequente. Ovviamente, è possibile posizionare i widget HomeKit sulla schermata Oggi, scorrendo a destra dalla schermata principale o dalla schermata di blocco. Questo dàrà accesso al controllo della propria Casa anche tramite la schermata di blocco, che comunque rimane protetta dal Face ID o Touch ID.

Home Widget per HomeKit è ora disponibile gratuitamente su App Store, con funzionalità limitate. Per l’accesso completo, c’è l’opzione per un abbonamento mensile, a 49 centesimi. Potrebbe essere un modo per testare l’app completa, prima di acquistare la licenza completa a vita, che costa 9,99 euro. C’è anche l’opzione di abbonamento annuale per 3,99 euro.

Clicca qui per scaricare Home Widget per HomeKit per iPhone e iPad.