Logitech G PRO e G PRO X, le cuffie per gamer progettate dai giocatori eSport

Logitech G PRO e G PRO X sono le nuove cuffie per videogiocatori firmate Logitech G progettate in collaborazione con professionisti esports provenienti da tutto il mondo e che, con la loro esperienza – spiega l’azienda – hanno permesso di sviluppare un prodotto con una qualità audio di livello professionale.

Logitech G Pro

Questo modello, in vendita al prezzo di 100 euro, è studiato per potersi adattare a diverse situazioni, dal viaggio alle lunghe sessioni di allenamento. La struttura, estremamente leggera, resistente e confortevole, dispone di un microfono staccabile e di un archetto rivestito in similpelle.

Le Logitech G Pro sono caratterizzate dal Driver audio PRO-G 50 mm che garantisce un audio performante e con bassi profondi. I materiali che compongono le cuffie (alluminio, acciaio e similpelle) le rendono adatte ad essere indossate per lungo tempo. Inoltre l’imbottitura in memory foam che riveste i cuscinetti degli auricolari, offre un elevato isolamento dai rumori esterni.

Logitech G Pro X

Dotate del software Blue VO!CE sviluppato in collaborazione con l’azienda Blue Microphones, queste cuffie, vendute al prezzo di 129 euro, sono progettate per fornire ai gamer più appassionati prestazioni audio di alto livello.

«Sono rimasto piacevolmente colpito dalla qualità che il software Blue VO!CE ha portato nel microfono delle headset» dichiara Hamlinz, TSM di Fortnite. Questo software di fatto combina un insieme di filtri microfonici avanzati al programma Logitech G HUB per permettere di personalizzare la propria periferica in base all’occasione.

Utilizzano la stessa struttura leggera e resistente oltre al driver audio PRO-G 50mm del modello G PRO ma combinano in aggiunta la tecnologia DTS Headphone X 2.0 per un’esperienza di gioco ancora più immersiva e coinvolgente.