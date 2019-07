Galaxy Note 10 e 10+ nelle prime foto non ufficiali, meno cornice di S10

Saranno presentati ufficialmente il prossimo 7 agosto, ma le prime immagini non ufficiali del Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+, appena trapelate in rete, potrebbero rovinare la sorpresa a Samsung. Sono state pubblicate sia da Ishan Agarwal che da WinFuture, fonti solitamente attendibili quando si tratta di leak pre lancio. I due terminali appaiono simili tra loro, tranne che per la dimensione dello schermo e qualche particolare apprezzabile sulla camera posteriore.

Il design del terminale è più spigoloso della linea Galaxy, completamente rettangolare, praticamente senza cornici. L’unica interruzione evidente sul frontale è data dal foro della camera selfie, posto sulla parte superiore centrale del display.

Il retro, invece, sembra prendere in prestito qualcosa da Huawei P30, comprese le colorazioni, con tre telecamere (quattro se si include quello che sembra essere un sensore di profondità) e un vetro iridescente. Dovrebbe anche esserci un lettore di impronte digitali sotto display, mentre le immagini pubblicitarie mostrano già la S-Pen, questa volta di un blu elettrico meno sgargiante rispetto al giallo dello scorso anno.

Ovviamente, le immagini appena pubblicate nulla dicono sulle specifiche sotto al cofano, ma è facile immaginare le caratteristiche tecniche del terminale. Ci si aspetta il processore Snapdragon 855 (o Samsung Exynos in alcune regioni), affiancato da almeno 8 GB. Al fianco delle versioni standard è attesa, a giudicare da quanto dichiarato da Sammobile, anche una variante 5G di Galaxy Note 10+ disponibile con 256 GB, 512 GB e 1 TB di memoria integrata.

Quanto al prezzo, nessuna informazione è trapelata, ma di certo non si tratterà di un terminale a buon mercato, anche perché la gamma Note ha un prezzo solitamente superiore alla linea Galaxy S. Appuntamento al 7 agosto per la presentazione ufficiale.