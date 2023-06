Da Logitech Rally Bar Huddle e Logi Dock Flex per aziende e lavoro ibrido

Logitech annuncia tre novità dedicate alle aziende: la barra video tutto in uno Rally Bar Huddle, il dispositivo da scrivnia Logi Dock Flex e il software Desk Booking Solution per la gestione e la prenotazione delle postazioni in regime di lavoro ibrido.

Logitech Rally Bar Huddle

La barra video premium tutto in uno con Intelligenza Artificiale AI integrata è progettata per piccole sale riunioni. È facile e veloce da configurare e utilizzare, offre alta qualità audio e video 4K, si integra al volo con Logitech Tap IP grazie al sistema operativo CollabOS.

Logitech Rally Bar Huddle è pensata per piccole sale riunioni fino a sei persone, per garantire che ogni partecipante sia visto, sentito e coinvolto in modo perfetto. Alla elevata qualità di immagini e dettagli in streaming 4K è abbinato un audio all’altezza grazie al sistema di sei microfoni con tecnologia beamforming e speaker con un volume due volte superiore al modello Logitech MeetUp.

A bordo anche la tecnologia di cancellazione del rumore, per assicurare lo svolgimento delle riunioni anche per chi lavora da remoto. Le funzionalità avanzate come RightSight 2 e Speaker View permettono ai partecipanti di visualizzare l’oratore attivo, mentre Grid View mostra l’intera stanza con primi piani su ogni persona.

Si integra con Zoom Rooms Smart Gallery, Microsoft IntelliFrame, funziona con gli applicativi per videochiamate e video riunioni più diffusi, inclusi Zoom, Microsoft Teams e Google Meet.

Logitech Desk Booking Solution e Logi Dock Flex

Desk Booking Solution è un software di prenotazione delle scrivanie che offre ai dipendenti che lavorano in modalità ibrida una migliore esperienza di hotdesking e una maggiore capacità di gestire le postazioni di lavoro condivise in azienda.

La soluzione è disponibile sulla nuova Logi Dock Flex, creata appositamente per l’uso di scrivanie condivise. Mette a disposizione un display da 8 pollici, tre porte USB frontali e altrettante nella parte posteriore, supporta un doppio display, connettività di rete e offre fino a 100 watt di potenza, permettendo la connessione via USB sia dei dispositivi aziendali sia di quelli di proprietà di dipendenti e collaboratori.

Questi ultimi potranno anche personalizzare la propria postazione di lavoro con sfondi e messaggi di assenza, prenotare la scrivania e partecipare a meeting con un solo click sul calendario, grazie all’integrazione con l’app Logi Tune.

Logi Dock Flex contribuisce a far sentire i dipendenti da remoto meno isolati dal resto del team di lavoro e favorisce anche la loro presenza in ufficio. La funzionalità multiservice di Logi Dock Flex offre ai team IT la possibilità di scegliere Microsoft Teams, Zoom Workspace Reservation o il servizio di prenotazione desk di Logitech.

Quest’ultimo è gestito tramite Logitech Sync e può essere implementato con Logi Dock Flex oppure utilizzando i codici QR per funzionare autonomamente, senza richiedere l’acquisto di hardware Logitech.

A fine maggio il costruttore ha introdotto il mouse Anywhere 3S e la tastiera Keys S per professionisti: offrono Smart Actions per automatizzare le azioni ripetitive.