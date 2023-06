Tesla Full Self Driving 12 non sarà più beta

Tesla sembra essere intenzionata a rimuovere la dicitura “beta” dalla sua suite Full Self-Driving: secondo un recente commento del CEO Elon Musk, la versione 12 di FSD non sarà più considerata “beta” al momento del suo rilascio.

Musk ha condiviso questa notizia tramite un post su Twitter, dopo gli annunci dei giorni scorsi sull’arrivo ormai prossimo di una vera guida autonomia in casa Tesla. Ad ogni modo, l’ultimo tweet di Musk, con il quale ha annunciato la fine della fase beta è arrivato in risposta a un utente che ha scherzato sulla possibile uscita della versione 12 “forse entro la fine dell’anno”. La risposta di Musk è stata breve ma significativa: “La versione 12 non sarà in versione beta”.

Il programma FSD Beta, ricordiamo, è stato avviato nell’ottobre 2020 e da allora il sistema di assistenza alla guida ha subito numerose revisioni. Con l’introduzione della versione 11, ad esempio, Tesla ha adottato un’unica piattaforma software per la guida, sia in città che in autostrada. Fino ad oggi, sono stati rilasciati diversi aggiornamenti all’interno della versione 11.

Nonostante l’entusiasmo degli appassionati Tesla sui recenti commenti di Elon Musk, è consigliabile mantenere delle aspettative realistiche riguardo ai cambiamenti futuri che saranno introdotti con FSD versione 12.

Musk potrebbe semplicemente riferirsi alla rimozione del termine “beta” per il sistema avanzato di assistenza alla guida, senza che poi sostanzialmente vi saranno modifiche evidenti. Da notare che Autopilot di Tesla, ad esempio, è ancora in fase beta, ma non viene chiamato “Autopilot Beta”.

Viceversa, per i più ottimisti, il commento di Musk potrebbe anche suggerire un cambiamento più sostanziale. Se Tesla dovesse rimuovere la designazione “beta” da FSD, sarebbe un segno significativo della fiducia che il produttore di veicoli elettrici ripone nel proprio sistema di guida autonoma.

Tesla ha lavorato duramente per perfezionare la suite Full Self-Driving e con l’avvio della produzione del supercomputer Dojo previsto per luglio, è lecito aspettarsi notevoli miglioramenti nel sistema di guida assistita nel prossimo futuro.

Va comunque sottolineato che la data di rilascio della versione 12 potrebbe ancora essere lontana, poiché Tesla potrebbe decidere di rilasciare ulteriori iterazioni di FSD Beta versione 11 fino a quando non sarà sicuro e affidabile al punto da meritare la rimozione del termine “beta”.

