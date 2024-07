Logitech studia un mouse che durerà per sempre… in abbonamento

Pubblicità

Logitech sta pensando a un mouse che l’utente potrà usare per sempre, e che sarà possibile aggiornare con eventuali nuove funzionalità software mediante un abbonamento.

A riferirlo è Hanneke Faber, CEO di Logitech, che ha parlato di questa idea nel corso di una intervista con The Verge. Faber ha parlato di un concept definito “forever mouse”, un dispositivo di puntamento che si potrebbe acquistare una volta e aggiornare di tanto in tanto via software, ovviamente pagando un abbonamento.

La CEO ha riferito di essere intrigata dall’idea, concepita in un Innovation center dell’azienda che si trova in Irlanda, un accessorio pensato un po’ come un orologio che non si butta dopo pochi anni. Il mouse eterno mostrato all’A.D: nel laboratorio di Logitech è per ora un dispositivo un po’ più pesante del normale e resta un concept (non ci sono – al momento) – piani concreti per il lancio di un prodotto simile. Faber sottolinea che gli utenti spendono mediamente 26$ per mouse e tastiera e che sfruttando gli abbonamenti si potrebbero convincere le persone a passare a dispositivi migliori, durevoli e di maggiore qualità, spalmando i costi sull’abbonamento, in cambio del valore aggiunto di un oggetto che dura per sempre e potrebbe essere aggiornato.

Il redattore di The Verge ritiene che il prezzo di ingressi di un simile dispositivo potrebbe essere elevato (più di 200$) ma resta da chiedersi quali potrebbero essere mai gli aggiornamenti previsti per un mouse? Il funzionamento di questi dispositivi è piuttosto standard e più che pensare a scorciatoie personalizzate e cose di questo tipo, è difficile studiare ogni anno novità per un oggetto al quale è normalmente richiesto solo e soltanto di essere preciso, non stancare il polso e non creare problemi.