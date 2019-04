Luci per esterni OxyLED, ultimi giorni in sconto a partire da 11,24 euro

Se avete un giardino o una casa con ingresso indipendente e volete arredare la superficie esterna con delle luci, quelle di OxyLED in promozione su Amazon potrebbero fare al caso vostro. Tutte le offerte di seguito proposte scadono alla mezzanotte di sabato 27 aprile.

Lanterne

Tra le diverse soluzioni in offerta ci sono due diverse tipologie di lanterne che si infilano nella terra del giardino per mezzo del puntale incorporato e sono in grado di illuminare una piccola area senza alcun collegamento elettrico: sono infatti dotate di batterie che vengono ricaricate automaticamente di giorno attraverso il pannello solare incorporato. In questo modo si accenderanno automaticamente al crepuscolo e si spegneranno altrettanto autonomamente all’alba. Sono ovviamente resistenti all’acqua, quindi non c’è alcun pericolo se dovesse piovere ma anche se dovessero essere bagnate dagli irrigatori automatici del giardino.

Uno dei due modelli ha la classica forma parallelepipoidale di una lanterna e crea un punto luce all’altezza del terreno. Viene venduto in confezione da 8. Con il codice UFHOXEJV il prezzo di 33 euro scende a soli 23,99 euro spedizione inclusa.

L’altro modello in promozione ha la forma di una torcia: si fissa sul terreno ma ha un palo che la tiene sollevata da terra ad un’altezza di circa 30 centimetri. La luce inoltre simula l’effetto di una fiamma accesa. Viene venduto in confezione da 6. Costa 81 euro ma con il codice SZI3C2DO il prezzo scende a 68,99 euro spedizione compresa.

Catene di luci

In offerta trovate anche tre diverse soluzioni per illuminare sentieri, alberi, cornicioni o qualsiasi altro oggetto presente in giardino. Sono in sostanza catene di luci con filo che possono essere posizionate come più si preferisce.

Il primo modello è caratterizzato da 200 piccole luci LED per 22 metri di cavo complessivo ed è alimentato da un pannello solare. Come per le precedenti, c’è una batteria che viene ricaricata di giorno, inoltre accensione e spegnimento sono gestiti automaticamente dal sistema. Sono molto piccole, perciò possono funzionare anche come soluzione per illuminare un albero di Natale posto all’aperto. Costa 17 euro ma con il codice 525GPT49 lo pagate 13,59 euro.

Il secondo modello è simile al precedente: 100 LED su 10 metri di cavo, ma si controlla tramite telecomando (per luminosità, modalità di illuminazione e timer di spegnimento), ha un cavo di rame che risulta più facile da posizionare in quanto può essere leggermente piegato e arrotolato intorno agli oggetti ed è alimentato tramite 4 batterie stilo AA (non incluse in confezione).

Costa 15 euro ma con il codice A9FOAY5K il prezzo scende a 11,24 euro.

Il terzo modello è caratterizzato da 25 lampadine LED agganciate in un cavo lungo 3 metri. Ciascuna è dotata di portalampada e può essere eventualmente sostituita in caso di danneggiamento. Per la particolare tipologia sono maggiormente indicate per illuminare un gazebo, un’area relax o il cornicione di un tetto. Si collegano alla rete elettrica con una spina (certificata come impermeabile), perciò l’accensione e lo spegnimento sono gestiti dall’utente.

E’ venduto in kit singolo al prezzo di 23,88 euro scontato con il codice MV6DTN8L a 17,91 euro oppure in coppia al prezzo di 45,88 euro scontato con il codice RW8TMQV2 a 35,88 euro.

Faretto

Infine trovate in sconto un faretto di OxyLED pensato appositamente per illuminare il viale di casa o la porta di ingresso. E’ dotato di pannello solare che ricarica la batteria interna e gestisce l’accensione nelle ore buie in collaborazione con un sensore di movimento. In pratica, nel momento in cui ci si avvicina alla porta di ingresso e si entra nel raggio d’azione coperto dal sensore, la luce si accende automaticamente. E’ perciò un ottimo antifurto ma anche una pratica luce per aiutare il proprietario dell’abitazione nell’inserimento della chiave nella serratura.

L’accensione della luce è graduale e aumenta di intensità man mano che ci si avvicina alla lampada. Ovviamente è impermeabile e resistente a pioggia e intemperie. Potenza 300 lumen. Costa 19 euro ma con il codice 7FXJRTDI la comprate in sconto a 14,24 euro.