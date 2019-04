Il Trono di Spade stagione 8 batte ogni record di visione

I fan di Game of Thrones hanno dovuto pazientare a lungo per la stagione 8, l’ultima con il gran finale di questa fortunatissima serie TV. L’attesa, a quanto pare, era davvero alle stelle. Ed infatti, Il Trono di Spade stagione 8 ha superato ogni record di visione, almeno nella premiere.

HBO ha rilasciato le statistiche della prima, che ha attirato un record di 17,4 milioni di telespettatori nella notte di domenica 14 aprile in USA, episodio poi trasmesso anche in Italia il 22 aprile. Si tratta di un dato superiore a quello di 16,1 milioni di telespettatori registrati per la stagione 7, e contro i 16,9 milioni di persone che hanno guardato il finale della stagione precedente.

Il dato numerico non sorprende più di tanto. Game of Thrones è lo spettacolo cardine della HBO, atteso e apprezzato da milioni di persone in tutto il mondo, in grado di registrare un consenso stabile, e anzi crescente, nel corso degli anni, con ogni nuova stagione che ha migliorato i record di visione precedenti.

In ogni caso, quella in onda attualmente, oltre a rappresentare il finale di stagione, è la stagione più breve della serie: ai fan non restano che poche settimane per scoprire il finale dell’avventura iniziata 8 stagioni fa. Sempre negli USA l’ultima puntata sarà trasmessa domenica 19 maggio, mentre in Italia arriverà pochi giorni dopo, lunedì 27 maggio.