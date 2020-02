M4, il clone della Xiaomi Mi Band 4 a 5,56 euro grazie a un coupon

C’è una smartband che, rispetto alle altre, svetta per design ed estetica. E’ la Xiaomi Mi Band 4, che adesso ha un clone praticamente 1 a 1, che costa appena 5,56 euro grazie ad un codice sconto. E’ il Fitness Tracker M4, che si acquista direttamente a questo indirizzo.

Se già Mi Band 4 è considerata una smart band economica, M4 lo è ancora di più. Realizzata con materiali di alta qualità, comodo da indossare, a livello estetico è praticamente identico al bracciale Xiaomi. Propone un display a colori e ha molte funzioni che ci si aspetta da molti altri fitness band dello stesso calibro, inclusa la Mi Band 4.

Tra queste, ad esempio, ha molte funzioni di rilevamento della salute, come il monitoraggio del sonno, oltre alla frequenza del battito cardiaco e diverse per il tracciamento dello sport.

Naturalmente non manca la possibilità di conteggio dei passi, il consumo calorico, la distanza percorsa, oltre alla possibilità di registrare la pressione sanguigna, e monitorare la presenza di ossigeno nel sangue. Non manca anche il versante delle notifiche, che supporta promemoria chiamate e messaggi, con funzione di fotocamera remota: sarà sufficiente scuotere il bracciale per scattare foto con lo smartphone, dopo aver abbinato lo smartphone tramite bluetooth.

M4 gode di certificazione IP67, dunque resistente all’acqua, potendolo indossare mentre ci si lava le mani, non temendo nemmeno la pioggia, mentre il produttore sconsiglia di nuotare con il bracciale al polso. Il bracciale propone un cinturino colorato in silicone, che può essere sostituito. A livello di compatibilità è compatibile con Android 4.4 e versioni successive, o iOS 8.5 e versioni successive.

Solitamente ha un costo di circa 13 euro, ma al momento grazie al coupon Y443F27F309EB001 lo si pagherà soltanto 5,56 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.