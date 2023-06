Mac Studio 2023 e Mac Pro 2023 supportano fino a 8 monitor 4K

Apple ha preparato un documento di supporto tecnico evidenziando varie configurazioni di monitor che è possibile sfruttare con Mac Studio 2023 e Mac Pro 2023.

I due desktop in questione nella variante con M2 Max supportano simul­taneamente fino a cinque monitor:

quattro monitor (risoluzione 6K a 60Hz) via Thunderbolt e un monitor (risoluzione 4K a 60Hz) via HDMI

due monitor (risoluzione 6K a 60Hz) via Thunderbolt e un monitor (risoluzione 8K a 60Hz o risoluzione 4K fino a 240Hz) via HDMI

Nella variante con chip M2 Ultra, Mac Studio 2023 e Mac Pro 2023, supportano simul­taneamente fino a otto monitor:

otto monitor con risoluzione fino a 4K a 60Hz

sei monitor con risoluzione fino a 6K a 60Hz

tre monitor con risoluzione fino a 8K a 60Hz

I monitor possono essere collegati all’uscita video digitale Thunderbolt 4 (nativa DisplayPort via USB-C) e all’uscita HDMI 2.1 che supporta un monitor esterno con risoluzione fino a 8K a 60Hz o 4K a 240Hz.

Apple spiega in dettaglio in un docomento tecnico che i Mac desktop con M2 Ultra supportano fino a sei monitor Pro Display XDR.

Il precedente Mac Studio con M1 Ultra supporta fino a cinque display esterni, e il supporto fino a otto monitor per i nuovi modelli è un grande miglioramento. I primi Mac con chip Apple Silicon del 2020 supportavano un solo display esterno. Le possibilità di collegamento di display esterni al Mac Pro 2019 dipendono in parte dalla scheda video usata.

In un diverso documento di supporto, Apple spiega come installare schede PCIe sul Mac Pro 2023, indicando capacità e dimensioni delle schede e differenze dei vari slot da 1 a 8. Sono presenti due slot fino a 16 linee (a doppia larghezza), due slot fino a 8 linee (a doppia larghezza), due slot fino a 8 linee (a larghezza singola) e uno slot fino a 4 linee (a mezza lunghezza).

È possibile controllare lo stato di ciascuno slot, scegliendo dal menu Apple  > Informazioni su questo Mac, quindi facendo clic sul pannello Schede PCI. Di default, Mac Pro regola automaticamente la larghezza di banda tra tutte le schede all’interno dei due gruppi PCIe.

Per usare schede PCIe è in alcuni necessario sfruttare driver di terze parti; l’utility Slot di espansione rileva le schede presenti in ogni slot e assegna la larghezza di banda ai due gruppi in modo da ottimizzare il throughput. I più esperti possono assegnare manualmente la larghezza di banda alle schede, disattivare la configurazione automatica e scegliere un gruppo per ciascuna scheda.