Toyota promette auto elettriche con autonomia di 1000 km

Negli anni è continuata ad aumentare la distanza che è possibile percorrere con una singola carica di un’auto elettrica: nell’ambito del workshop “Let’s Change the Future of Cars” Toyota ha promesso novità con una futura generazione di modelli elettrici che consentiranno di percorrere 1000 km con una sola ricarica.

La multinazionale giapponese riferisce che l’obiettivo è l’integrazione di batterie di nuova generazione, a partire dal crossover bZ4X, con batterie che vanno da quelle LFP alle cosiddette “prismatiche”, considerate al momento il top in termini di efficienza.

Tra le batterie allo studio, anche una “Performance” che, secondo il produttore, offre una percorrenza di 1000km in vetture studiate ad hoc dal punto di vista dell’aerodinamica riduzione del peso, motore elettrico più compatto.

Tra il 2027 e il 2028 sono previste le batterie “High Performance”, con ulteriori migliorie in termini di autonomia (1100-1200km) e riduzione dei costi di produzione. Allo studio ci sono anche accumulatori allo stato solido che dovrebbero permettere di arrivare ad una autonomia di 1500km.

Toyota continua a credere nell’idrogeno e sta investendo sul “giga casting” per la creazione di scocche ad hoc. A luglio è previsto l’avvio dei lavori dell’Hydrogen Factory, struttura che si occuperà di tutto ciò che riguarda il business legato all’idrogeno: l’obiettivo è quello di massimizzare l’efficienza con una diminuzione dei costi di produzione del 50%.

Toyota bZ4X è il primo veicolo elettrico a batteria (BEV) dell’azienda giapponese, costruito su una piattaforma dedicata, indicata con la sigla eTNGA. L’eTNGA integra il gruppo batterie nel telaio, interamente sotto il pianale del veicolo, una struttura rigida, caratterizzata da un baricentro basso.

I primi clienti di bZ4X possono scegliere tra Wallbox Enel X Way da 7,4 kW comprensivo di installazione, oppure Voucher Enel X per ricariche presso colonnine pubbliche pari a 2770 kWh per oltre 10.000km di guida o, ancora, Mobility pack da utilizzare con il servizio KINTO Share per noleggiare un’altra vettura Toyota fino a un mese.

