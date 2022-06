MacBook 15” M2 e M2 Pro arriva nel 2023 secondo Kuo

Apple avrebbe in cantiere un nuovo MacBook da 15 pollici, notebook che – secondo l’analista Ming-Chi Kuo – potrebbe essere presentato nel secondo trimestre del 2023 o successivamente.

In un tweet l’analista riferisce che il notebook in questione potrebbe essere disponibile sia nella variante con chip M2, sia nella variante con chip M2 Pro; in precedenza Kuo ha riferito che per questo presunto modello da 15″ la multinazionale di Cupertino potrebbe non usare il nome MacBook Air, ma il più generico nome MacBook.

Apple avrebbe previsto per le configurazioni con il chip M2 del presunto MacBook 15″ un alimentatore da 35W, e per le configurazioni con M2 Pro un alimentatore da 67W. Gli alimentatori in questione sono già selezionabili in fase di ordine con gli ultimi MacBook Air: il primo, da 35W offre doppia porta USB-C permettendo di ricaricare due dispositivi alla volta; il secondo, da 67W, offre il vantaggio della ricarica rapida: in circa 30 minuti si può riportare la batteria del MacBook Air da zero al 50%.

Prediction updates:

1. New 15" MacBook would go to mass production in mid-1H23, and launch date may be 2Q23 or later.

2. New 15" MacBook may offer two CPU options, M2 (with 35W adapter) & M2 Pro (with 67W adapter).

3. I haven't heard of any plans for rumored 12" MacBook yet. https://t.co/zm09nMvG7R — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) June 15, 2022

Kuo ha riferito ancora di non avere sentito nessuna indiscrezione su un presunto MacBook da 12″ riportata pochi giorni addietro da Mark Gurman di Bloomberg, secondo il quale questa ipotetica macchina potrebbe arrivare alla fine del 2023 o inizio 2024, non indicando ad ogni modo se l’idea è quella di una macchina base o top di gamma.

Nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni su presunti MacBook e iPad previsti per il 2023 e oltre. Gurman ha riferito di un nuovo MacBook Air da 15″; nei prossimi mesi (e con l’avvicinarsi del presunto lancio) dovremmo saperne di più.

Alla WWDC 2022 (qui tutte le novità riassunte) Apple ha svelato MacBook Air 13 e MacBook Pro 13 entrambi con processore Apple Silicon M2 di ultima generazione: per l’Air si aspetta fino a luglio, mentre MacBook Pro 13 M2 si ordina a partire da venerdì 17 giugno, con prime consegne e disponibilità nei negozi da venerdì 24 giugno.