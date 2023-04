LG di nuovo in trattativa per fornire pannelli OLED a Samsung

Sono riprese le trattative che dovrebbero portare Samsung a comprare pannelli OLED da LG. Di questo accordo si parla dal 2021; nel 2022 le trattative non sono andate a buon fine ma ora si riparla di un possibile accordo.

A riferirlo è il sito statunitense Ars Technica che a sua volta cita il sudcoreano The Elec, spiegando che vi sono di nuovi dei contatti, e che se le trattative andranno a buon fine, LG potrebbe produrre oltre 200.000 pannelli white OLED (WOLED) per conto di Samsung, destinati a una linea di TV di quest’ultima azienda che dovrebbe essere presenta nel 2024.

I numeri in questione potrebbero essere solo l’inizio di un partenariato più ampio e con una ottica a più lungo termine. Alla notizia dei primi negoziati tra le due storiche aziende rivali, seguirono voci secondo le quali a spingere per l’accordo sarebbe stato il governo della Corea del Sud, in risposta alla sempre maggiore potenza di compagnie cinesi come BOE che mettono a rischio il predominio di Samsung nelle TV, costretta ad accettare condizioni sempre meno favorevoli.

Nonostante Samsung produca TV OLED, la maggior parte dei pannelli di questo brand è ancora costituita principalmente da LCD. Cambiamenti sul mercato, con le persone che scelgono sempre più TV con pannelli OLED, Samsung ha bisogno di maggiore diversificazione e l’aiuto potrebbe arrivare da LG, almeno fino a quando i Micro LED non diventeranno “abbordabili” alternativa all’OLED.

