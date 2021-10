I nuovi MacBook Pro vantano display Liquid Retina XDR, mini-LED e ProMotion

Apple ha presentato i nuovi MacBook Pro con SoC M1 Pro e M1 Max, nelle varianti da 14″ e 16″ e tra le novità dei nuovi incredibilmente potenti notebook, c’è anche il Liquid Retina XDR.

Per la prima volta, i MacBook Pro offrono il Liquid Retina XDR, il display con tecnologia mini-LED già visto su iPad Pro. Apple evidenzia una luminosità massima a tutto schermo di 1000 nit, una luminosità di picco (HDR) di 1600 nits e un rapporto di contrasto di ben 1.000.000:1. Il supporto all’extreme dynamic range (HDR) promette immagini più dettagliate, dettagli anche nelle ombre, neri profondi e colori più vividi che mai. È supportata la gamma cromatica P3 con supporto fino a 1 miliardo di colori per gradienti più sfumati.

La tecnologia ProMotion arriva su Mac con il refresh rate afattivo a 120Hz. Il ProMotion varia automaticamente il refresh rate in base a ciò che l’utente sta guardando, permettendo di salvaguardare la durata della batteria. Il vantaggio è anche per i video editor che hanno così modo di osservare i filmati con la frequenza d’aggiornamento corrispodnente al contenuto.

Il True Tone sfrutta sensori per regolare il colore e l’intensità del display in base alla luce ambientale, per dare un aspetto più naturale alle immagini.

Il nuovo MacBook Pro da 14,2″ (diagonale) offre una risoluzione nativa di 3024×1964 a 254 pixel per pollice Il nuovo MacBook Pro da 16,2″ (diagonale) offre risoluzione nativa di 3456×2234 a 254 pixel per pollice.

La luminosità costante (a tutto schermo) per tutti e due i modelli arriva fino a 1000 nit, la luminosità di picco 1600 nit, contrasto 1.000.000:1. I refresh rate fissi (selezionabili dalle Preferenze di sistema) sono: 47,95Hz, 48,00Hz, 50,00Hz, 59,94Hz, 60,00Hz

Tutti e due i notebook supportano simul­taneamente la risoluzione nativa, con 1 miliardo di colori, sullo schermo integrato e fino a due monitor esterni con risoluzione fino a 6K a 60Hz e oltre un miliardo di colori (M1 Pro), oppure fino a tre monitor esterni con risoluzione fino a 6K e un monitor esterno con risoluzione fino a 4K a 60Hz e oltre un miliardo di colori (M1 Max)

L’uscita video digitale (Thunderbolt 4) può funzionare come uscita VGA, HDMI, DVI e Thunderbolt 2 tramite adattatori. L’uscita video digitale HDMI supporta un monitor con risoluzione fino a 4K a 60Hz