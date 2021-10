MacBook Pro 14” ha la ricarica rapida anche via Thunderbolt

Le novità riguardanti i MacBook Pro 14” e 16 pollici sono numerose e sostanziali, si veda per esempio qui e anche in questo articolo dedicato ai processori: tra queste senza dubbio anche l’arrivo per la prima volta nei portatili Apple della ricarica rapida, ma c’è un dettaglio che i dirigenti della multinazionale di Cupertino non hanno indicato durante la presentazione Unleashed del 18 ottobre.

Infatti anche se è vero che entrambe le macchine supportano la ricarica rapida, solo MacBook Pro 14” supporta la ricarica rapida sia tramite MagSafe 3, sia tramite cavo e connettore USB-C – Thunderbolt 4. Infatti la ricarica rapida su MacBook Pro 2021 da 16 pollici è supportata esclusivamente tramite connettore MagSafe 3.

Come accennato, per la prima volta e aggiungiamo anche finalmente, gli utenti dei nuovi portatili professionali Apple possono ottenere il 50% della batteria in circa 30 minuti di ricarica rapida, una manna nelle giornate più intense e durante viaggi e trasferte. Apple non precisa le ragioni di questa differenza tra i due nuovi portatili ma con ogni probabilità è dovuta alle specifiche tecniche dei rispettivi standard in rapporto all’assorbimento dei notebook.

Porte e connettori Thunderbolt 4 sono in grado di supportare alimentazione e ricarica fino alla potenza di 100W, mentre MacBook Pro 2021 16” richiede un alimentatore da 140W (è il primo di Apple con tecnologia GaN).

Viceversa MacBook Pro 2021 da 14 pollici richiede un alimentatore da 67W nella versione con processore a 8 core, mentre il modello con processore da 10 core richiede un alimentatore da 96W, come rileva MacRumors. Questo significa che per entrambi i modelli MacBook Pro 14” può sfruttare la ricarica rapida anche tramite Thunderbolt 4 e non solo tramite MagSafe 3.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi portatili professionali Apple è in questo articolo, invece per chi vuole approfondire i dettagli dei nuovi processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max si parte da qui.

Altri articoli su MacBook Pro 2021: