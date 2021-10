Apple ha il suo primo alimentatore GaN da 140W

In contemporanea con i due nuovi portatili professionali MacBook Pro 2021 da 14 e 16 pollici Apple ha introdotto anche due nuovi alimentatori USB-C in abbinamento alle macchine, oltre che acquistabili anche singolarmente: in particolare l’ alimentatore Apple da 140W per MacBook Pro 16” è il primo della multinazionale di Cupertino con tecnologa GaN.

La sigla deriva dalle iniziali di nitruro di gallio, materiale e tecnologia già da tempo impiegati per costruire alimentatori più efficienti, leggeri e anche molto più piccoli rispetto ai carica batteria tradizionali realizzati in silicio. Sulle pagine di macitynet abbiamo parlato spesso di alimentatori GaN realizzati da società terze parti e specializzate in accessori: per ulteriori dettagli e consigli su quale scegliere rimandiamo a questo articolo.

Come spesso accade per dettagli e accessori, i dirigenti Apple non ne hanno parlato durante la presentazione Apple Unleashed: la conferma che si tratta del primo alimentatore GaN di Apple arriva direttamente da Cupertino in risposta alla richiesta di chiarimenti da parte di The Verge.

Questo accessorio supporta anche la tecnologia USB-C PowerDelivery 3.1 questo significa che può essere utilizzato per la ricarica di MacBook Pro 16” oltre che di qualsiasi altro dispositivo o computer che supporta questo standard. Naturalmente vale anche il contrario: gli utenti che acquistano MacBook Pro 16” possono utilizzare l’alimentatore incluso oppure scegliere un alimentatore terze parti con potenza idonea.

Ricordiamo che MacBook Pro 2021 da 14” e 16 pollici sono i primi portatili Apple con supporto per la ricarica veloce: bastano circa 30 minuti per portare la carica della batteria da zero al 50%. Nel momento in cui scriviamo i tempi di spedizione dell’ alimentatore Apple 140W USB-C rispecchiano quelli dei nuovi portatili: chi lo ordina oggi lo ricerca tra l’11-18 novembre: il prezzo è di 105 euro.

Tutto quello che c’è da sapere sui nuovi portatili professionali Apple è in questo articolo, invece per chi vuole approfondire i dettagli dei nuovi processori Apple Silicon M1 Pro e M1 Max si parte da qui.