MacBook in Tailandia, il piano Apple per ridurre la produzione in Cina

Con la de-globalizzazione in corso cambia anche la strategia di diversificazione geografica di Apple: l’analista Ming Chi Kuo svela le possibili mosse e il piano della multinazionale di Cupertino per ridurre la sua dipendenza dalla Cina, dove si concentra la stragrande maggioranza dei costruttori e assemblatori: tra le opzioni indicate anche la produzione di MacBook in Tailandia.

In India è prevista la collaborazione del colosso Tata Group con due partner storici di Apple, Pegatron e Wistron, per incrementare l’assemblaggio di iPhone in India. Attualmente oltre l’80% degli iPhone qui assemblati è destinato al mercato locale. Finora tutti i portatili Mac sono assemblati in Cina, ma Kuo prevede che Apple potrebbe scegliere la Tailandia come principale sito di produzione non cinese. Da buon analista Kuo offre sia previsioni a medio termine che a lungo termine.

Entro 3-5 anni l’obiettivo di Apple sembra quello di fornire l’intero mercato degli Stati Uniti con prodotti assemblati fuori dalla Cina, questo per ridurre l’impatto dei rischi politici, come per esempio nuovi dazi e tariffe tra USA e Cina. Oltre i 5 anni, quindi nel lungo periodo, secondo Kuo l’obiettivo di Apple è di fornire anche gli altri paesi con prodotti non assemblati in Cina. In questo scenario solo il mercato interno della Cina verrà servito con prodotti Apple assemblati nel Paese del Dragone.

Finora Apple ha fatto affidamento quasi esclusivamente ad assemblatori in Cina per la fase di introduzione e lancio di un nuovo prodotto, siglata NPI dalle iniziali di New Product Introdutcion. Una volta che il piano di diversificazione geografica sarà completato nel lungo periodo la fase di lancio potrà essere effettuata sia da assemblatori in Cina che in altre nazioni.

All’inizio di ottobre Apple ha richiesto per la prima volta ad alcuni suoi fornitori di iniziare la costruzione di AirPods e dispositivi Beats in India. Si prevede che Apple costruirà il 25% di tutti gli iPhone e anche di altri suoi prodotti in India entro il 2025.