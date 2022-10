Intel si prepara a licenziare migliaia di persone

All’abbuffata di vendite e record registrati negli anni delle chiusure totali per Covid, sopratutto per elettronica e digitale, ora segue un mercato PC in calo: Intel, il più importante costruttore di processori per PC Windows avrebbe già deciso una consistente riduzione dell’organico e a breve è atteso l’annuncio di migliaia di licenziamenti.

Per il momento la multinazionale di Santa Clara non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. In ogni caso l’ondata di licenziamenti è anticipata da persone a conoscenza dei piani e soprattutto è riportata da Bloomberg: la decisione sembra ormai già presa tanto che la testata finanziaria statunitense ritiene che l’annuncio di Intel potrebbe arrivare da un giorno all’altro.

L’ultima ondata di licenziamenti Intel è avvenuta nel 2016 e ha interessato circa 12.000 persone. Attualmente la società conta 113.700 dipendenti: anche se i licenziamenti interesseranno tutti i reparti del colosso, quelli più colpiti saranno vendite e marketing, con tagli fino al 20% del personale.

Secondo IDC le spedizioni di computer sono diminuite del 15% nel terzo trimestre 2022, in più nel corso dell’anno Intel ha perso quote di mercato a vantaggio di AMD. Con la migrazione dei Mac dai chip Intel a quelli Apple Silicon proprietari, Santa Clara ha anche perso uno dei suoi clienti più importanti. Per il trimestre concluso a settembre gli analisti prevedono per Intel un calo del fatturato del 15% così come per i margini di profitto.

Ricordiamo che Intel ha già avvisato che quest’anno le vendite saranno di circa 11 miliardi di dollari inferiori rispetto alla previsioni precedenti. Intel presenterà i risultati finanziari trimestrali il 27 ottobre: l’annuncio dei licenziamenti potrebbe avvenire entro questa data.

Sempre il 27 ottobre anche Apple presenterà i risultati del suo quarto trimestre fiscale, il terzo del 2022 a calendario. Qui si potrà conoscere l’andamento delle vendite di iPhone 14, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, e ei nuovi Apple Watch Series 8, Watch SE e il primo Ultra.