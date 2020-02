MacDroid è una nuova utility per trasferire file tra Mac e dispositivi Android

MacDroid 1.0 è una nuova utility per Mac per il trasferimento file da e verso dispositivi Android. Google offre l”applicazione gratuita “Android File Transfer” (per Mac con macOS 10.7 o seguenti), utilizzabile per il semplice trasferimento dei file dopo avere collegato il dispositivo al Mac usando un cavo USB.

MacDroid è un software più moderno rispetto a quello offerto da Google; permette di montare memorie interne ed esterne di dispositivi Android, e anche di modificare i file Android sul Mac senza bisogno di spostarli prima sul computer. No servono plugin o estensioni e sono supportati tutti i dispositivi Android e il protocollo Multimedia Transfer Protocol (MTP), un protocollo che mette in comunicazione due dispositivi elettronici, solitamente un computer e un dispositivo portatile.

L’utility in questione offre due modalità di connessione: MTP e ADB. La modalità ADB (Android Debug Bridge) è quella raccomandata per gli sviluppatori di app ed è quella che, secondo gli sviluppatori di MacDroid, offre stabilità e velocità nel trasferimento dei dati. La connessione MTP è più semplice ma allo stesso tempo versatile; quest’ultima permette di collegare anche dispositivi con sistemi diversi da Android OS (es. lettori MP3, fotocamere o videocamere) purché supportino il protocollo in questione.

MacDroid è distribuito in due versioni: gratuita e PRO. Tutte e due le versioni possono essere scaricate direttamente dal sito dello sviluppatore. La versione gratuita di MacDroid permette di trasferire file da dispositivi Android al Mac.

La versione Pro (che è possibile provare gratuitamente per 7 giorni), permette di trasferire file da dispositivi Android al Mac e viceversa, ma anche di modificare file direttamente sulla memoria del dispositivo (senza bisogno di copiare prima i documenti sul computer). MacDroid PRO è venduto con un abbonamento annuale e costa 19,90$ USA.