macOS 26 manda in pensione la manina di Topolino

Topolino addio macOS 26 Tahoe non ha più bisogno di una tua mano. Il nuovo sistema operativo di Apple, lanciato alla WWDC 25 e segnato dall’interfaccia Liquid Glass, saluta probabilmente per sempre il guanto bianco, con il polsino e i fori sul dorso che compariva quando si passava sopra un link e richiamava il personaggio Disney. Ora non c’è più.

Scompare un’icona grafica del Mac

Ad accorgersi della scomparsa di questo caratteristico puntatore sono stati alcuni utenti dei social media che stanno testando la beta del nuovo sistema operativo. Parliamo di quella manina con l’indice allungato, un segno distintivo che ricordava, appunto, il guanto di Topolino: un dettaglio volutamente giocoso e ironico, che aggiungeva un tocco di personalità al sistema operativo Apple.

Al suo posto abbiamo una mano più anonima, stilizzata, senza tratti riconoscibili. Una scelta di pulizia grafica che rende l’interfaccia più neutra, ma anche più impersonale.

Non solo la manina

Arriva assieme a un cursore testuale blu in Spotlight, a un cursore a freccia leggermente arrotondato, e a una nuova icona per regolare la larghezza delle finestre — prima rappresentata da una freccia orizzontale a due punte, ora sostituita da una coppia di triangolini separati da un piccolo spazio.

Chi segue il Mac da anni ha già visto accadere qualcosa di simile. Nel 2016 fu il suono di avvio a sparire dai MacBook Pro, silenziato per scelta. Tornò solo nel 2020, con macOS Big Sur, ma come opzione attivabile. Ancora più in sordina era scomparsa la “poof” animation, quel buffo sbuffo visivo e sonoro che accompagnava la rimozione di un’icona dal Dock.

Un addio che pesa ai nostalgici

Dettagli, si dirà. Ma anche dettagli che, per i vecchi appassionati e nostalgici della Apple di una volta — anticonformista, differente, controcorrente e “piratesca” — sono un aggancio affettivo a quel passato. Non c’è da stupirsi che questa community non sia rimasta indifferente.

Non sorprenderebbe vedere apparire presto una utility per ripristinare la manina e i cursori, come già accaduto con il suono di avvio. E non è escluso che Apple possa fare marcia indietro, approfittando del fatto che macOS 26 è ancora in fase beta.

Ma per ora dobbiamo pensare che la sparizione della manina di Topolino sia un addio definitivo e che con essa se ne vada un altro pezzo di quella leggerezza grafica e giocosità che un tempo distingueva il Mac dagli altri sistemi.