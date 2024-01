AppleCare spiegata come si deve in macOS 14.3 e iOS 17.3

Con gli imminenti aggiornamenti a iOS 17.3 e macOS Sonoma 14.3, Apple indicherà maggiori informazioni in merito ad AppleCare, la copertura opzionale Apple che riguarda vario hardware del produttore (Mac, iPad, iPhone, Apple Watch, ecc.), dettagli che saranno visibili direttamente da macOS, iOS e iPadOS quindi su Mac, iPhone e iPad.

Aprendo le Impostazioni, selezionando la voce “Generali” e da qui “AppleCare e garanzia” è possibile visualizzare non solo la copertura che riguarda il dispositivo che stiamo usando in quel momento, ma anche di altri dispositivi connessi al nostro ID Apple e per alcuni di questi abbinati tramite Bluetooth.

Dalla schermata in questione è possibile visualizzare l’hardware ancora in garanzia, altri dispositivi con garanzia limitata o con copertura scaduta.

Selezionando un prodotto di nostro interesse, possiamo visualizzare dettagli (capire se, ad esempio, è ancora possibile accedere al supporto telefonico, se il prodotto è idoneo ai servizi di assistenza e riparazione hardware previsti dalla garanzia), ricevere eventuale assistenza.

Impostazioni offre già ora una sezione dedicata (da iOS si richiama andando in Impostazioni > Generali > Applecare e Garanzia) ma questa attualmente mostra solo dettagli sul dispositivo e sugli accessori abbinati.

Apple ha già inviato agli sviluppatori le Release Candidate dei futuri aggiornamenti iOS 17.3 e macOS Sonoma14.3, particolari versioni del software che preludono alle release finali e stabili. È probabile che questi update, insieme a versioni aggiornate di watchOS, tvOS, ecc. saranno rilasciate all’inizio della prossima settimana.macOS Sonoma è disponibile come aggiornamento software gratuito per tutti gli utenti. Il sistema operativo per Mac macOS Sonoma supporta MacBook Pro 2018 e seguenti, MacBook Air 2018 e seguenti, iMac Pro 2017, iMac 2019 e seguenti, Mac mini 2018 e seguenti, Mac Studio 2022 e seguenti, Mac Pro 2019 e seguenti.

A questo indirizzo la nostra sezione dedicata a macOS Sonoma. A questo indirizzo i consigli su come preparsi all’aggiornamento.